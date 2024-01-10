Saldırıya uğrayan imama Erdoğan’dan telefon

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Camii İmamı Galip Usta ile telefonda görüşüp, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, önceki gün Fatih Camii'nde yaşanan saldırı sonrası cami imamı Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

SAĞLIK DURUMUNU ÖĞRENDİ

Kurum, telefonla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Usta'nın sağlık durumu hakkında bilgi vererek, normal servise alınacağını söyledi. İBB Başkan adayı Kurum, verdiği bilgilerden sonra Galip Usta'yı Başkan Erdoğan'la telefonda görüştürdü. Başkan Erdoğan telefonda, "Hocam geçmiş olsun, Rabbim şifalar versin inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim beterinden korusun. Tüm aileye selamlarımızı iletirseniz çok memnun olurum. Rabbim şifalar versin" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Usta ile görüşmesinin ardından Prof. Dr. Ramazan Özdemir'den de sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Erdoğan, doktorlara da teşekkür etti.

POLİS BIÇAĞIN İZİN SÜRÜYOR

FATİH Camii İmamı Galip Usta ve bir kişiyi önceki akşam bıçakla yaralayan Ömer S. sevk edildiği adliyede tutuklanırken polis zanlının olayda kullandığı bıçağı nereden temin ettiğini araştırıyor. Olayın meydana geldiği Fatih Camisi ve çevresindeki tüm güvenlik kamera görüntüleri incelenirken Ömer S'nin önceki gün özel aracıyla Bursa'dan İstanbul'a geldiği saptandı. Saldırganın babası Hüseyin S'nin de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'ne getirilerek ifadesinin alındığı öğrenildi. OTO yedek parça üzerine faaliyet gösterdiği belirlenen baba Hüseyin S'nin emniyette verdiği ifadede, "Oğlum iki kez evlendi, boşandı. Kendi halinde biriydi" dediği öğrenildi. Bu arada polise herhangi bir ifade vermeyen saldırgan için İstanbul Barosu'ndan bir avukat tahsis edildiği kaydedildi.