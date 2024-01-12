Gündem yerel seçimler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede, 31 Mart 2024 yerel seçim hazırlıkları ele alındı. Liderlerin belirlediği heyet geçtiğimiz aylarda 13 kez bir araya gelerek Cumhur'un yol haritasını çizmiş, il ve ilçelerde Cumhur'un kazanması için gerekli koşulların oluşturulması konusu değerlendirilmişti. Heyetlerin görüşmelerinin nihayete erdirilmesinin ardından dün de iki lider ile birlikte heyetler bir araya geldi. Görüşmede, ilçe belediyeleri ve meclis üyelikleri ile ilgili çalışma da ele alındı.

ADAYLARIN AÇIKLANMASI

AK Parti 7 Ekim'de adaylarının 26'sını kamuoyu ile tanıştırdı. MHP ise 55'i dün olmak üzere 110 adayını açıkladı. AK Parti'nin geriye kalan 48 il belediye başkan adayını da pazartesi günü Ankara'da düzenlenecek toplantı ile açıklaması bekleniyor. İki parti 22 ilde yarışacak, 29 ilde ise ortak aday çıkaracak. 30 Büyükşehir'in 28'inde AK Parti, 2'sinde ise MHP'nin adayının desteklenmesi kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda görüşmede yapılan protokol de gözden geçirildi. İki lider ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci, anayasa değişikliği, emeklilere verilecek maaş zammı ve Meclis gündemini de görüştü.

MHP 55 ADAYINI DAHA DUYURDU

MİLLİ Hareket Partisi (MHP), 8 il ve 47 ilçe belediye başkan adayını duyurdu. Toplamda 110 adayını açıklamış olan MHP, Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu aday gösterdi. Buna göre Ege Bölgesi'nde Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Sezer Küçükyurt oldu. Manisa Alaşehir'de Necdet Türk, Kula'da Hüseyin Tosun, Salihli'de Zeki Kayda, Sarıgöl'de Necati Selçuk, Selendi'de Nurullah Savaş, Turgutlu'da Yunus Oğan; Muğla Datça'da Feyzullah Gülada, Ortaca'da Alim Uzundemir; Aydın Sultanhisar'da Hüseyin Özer; İzmir Aliağa'da Serkan Acar, Foça'da Taner Acar; Afyonkarahisar Kızılören'de Ali Erol, Emirdağ'da Hüseyin Duran, Dazkırı'da Ali Atay, Çay'da Selim Bayram, Bolvadin'de Derviş Aynacı, Bayat'ta Muhammet Ali Dere, Bakmaçı'da Nevzat Tezcan aday oldu.