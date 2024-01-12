‘İsrail soykırım niyetini gösterdi’

Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın, İsrail'e Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı davanın ilk duruşması dün görüldü. Güney Afrika'nın avukatlarının iddialarını ortaya koyduğu ilk duruşmada İsrail'e, Gazzelilere yönelik bilinçli eylemlerinin soykırım niyetini gösterdiği suçlaması yöneltildi. Güney Afrika'yı temsil eden avukatlardan Adila Hassim, soykırımın delillerinin başvuru dosyasında mevcut olduğunu ve BM kurumlarınca da tescil edildiğini belirterek, "(İsrail'in) Eylemleri, soykırım sonucunun çıkarılabileceği sistematik davranış kalıbı göstermektedir" dedi.

"BİLİNÇLİ KATLİAM"

İsrail'in öldürdüğü kişilerin sayısının "Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını" gösterdiğine dikkati çeken Hassim, Gazzelilerin bir kısmının, İsrail'in "güvenli koridor" ilan ettiği bölgelerde öldürüldüğünün altını çizdi. Hassim, "İsrail, her bir bombanın kaç sivilin hayatına mal olacağının tam olarak bilincinde olarak benzersiz ve emsalsiz sayıda sivili öldürmüştür" değerlendirmesinde bulundu. Dava kapsamında bugün ise İsrail'in avukatları sunumlarını yapacak. Hollanda'nın Lahey kentinde yer alan Divan'da tarafların hazır bulunduğu salonda halka açık yapılan duruşmalar canlı yayımlanıyor.

DESTEK HIZLA ARTIYOR

Bu arada açtığı dava nedeniyle Güney Afrika'ya destek açıklamaları da hızla artıyor. Desteklerini ilk açıklayan ülkeler olan Filistin, Malezya ve Türkiye'nin ardından Ürdün, Belçika, Maldivler, Bangladeş, Namibya, Malezya, Pakistan, Endonezya, Bolivya, Venezuela, Nikaragua, İran, Brezilya ve Kolombiya destek açıklamalarında bulundu. Tunus ise "dolaylı olarak İsrail'in tanınması anlamına geldiği için" İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan hiçbir davaya katılmayacağını ancak sözlü iddialarını sunacağını duyurdu.

İNGİLİZ POLİSİ DELİL TOPLUYOR

Londra polisinin, İngiltere'deki havalimanlarından geçen tanıklara Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçları bildirmeleri çağrısında bulunduğu ortaya çıktı. İngiltere'deki havalimanlarında yolcular için İngilizce, İbranice ve Arapça "İsrail'de veya Filistin topraklarında bulunduysanız ve terörizm, savaş suçları veya insanlığa karşı suçlara tanık olduysanız veya mağdursanız, durumu Birleşik Krallık polisine bildirebilirsiniz" ifadelerinin yazılı olduğu tabelaların asıldığına dikkati çekildi. Bu durumun ise İngiltere ve İsrail arasında gerginliğe yol açtığı öne sürüldü.

SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR

LAHEY'DE soykırım davası başlarken İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a gerçekleştirdiği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7, Refah'a yönelik saldırısında ise 5 Filistinli hayatını kaybetti.