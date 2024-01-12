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Haberler Gündem MİT'ten sınır ötesi operasyon: Terörist Serhat Bal yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MİT'ten sınır ötesi operasyon: Terörist Serhat Bal yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK sözde sorumlularından Fırat kod adlı Serhat Bal’ı yakalayarak Türkiye’ye getirdi. MİT, Serhat Bal’ı, Avrupa’ya kaçmak üzereyken Ortadoğu ülkelerinden birinde yakaladı.

SABAH
MİT’ten sınır ötesi operasyon: Terörist Serhat Bal yakalanarak Türkiye’ye getirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, teknik çalışmalar ve saha elemanlarından aldığı istihbaratla firari Serhat Bal'ın saklandığı yeri tespit etti.

Serhat Bal, uzun süre hassas bir çalışma ile takip edildi. Bal, Ortadoğu'da bulunduğu ülkeden Avrupa'ya kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirildi ve adalete teslim edildi.

SERHAT BAL KİMDİR?

Bal, PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına 2012 yılında katıldı. Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. Fırat kod adlı Serhat Bal, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranmaktaydı.

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