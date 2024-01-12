Operasyon bölgelerinde akıllı telefon yasaklandı

OPERASYON bölgelerinde cep telefonu kullanımına ilişkin tedbirlere değinen Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bu kapsamda harekat alanında görevli personelin cep telefonu kullanımı ile ilgili emir yayımlandığını ve bu emir doğrultusunda operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımının yasaklandığını bildirdi.

Kaynaklar, ilgili mevzuat ve emirlere aykırı hareket ederek konusu suç teşkil eden paylaşım yaptığı tespit edilen personel hakkında ağır yaptırımlar uygulanacağını da belirtti.

BEDELLİ BEDELİ 182 BİN LİRA

MİLLİ Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlığın konferans salonunda bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesine göre bedelli askerlik tutarının 182 bin 609 lira 4 kuruş olarak belirlendiğini hatırlatarak, 8 Ocak 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemlerinin başladığını bildirdi.

1 HAFTADA 45 PKK'LI ETKİSİZ

Aktürk, MSB'nin tüm birimlerinin ülkenin savunma ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri almaya devam ettiğini belirterek, "Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 2023 yılı dahil etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 2 bin 282'ye ulaşmıştır" dedi. Öte yandan dün Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakolu teslim olduğu bildirildi.