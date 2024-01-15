6 şehirde 6 şehit 81 ilde yas

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askerimizden 6'sı dün dualarla sonsuzluğa uğurlandı. Cenazelerde gözyaşları sel oldu. Tüm Türkiye yasa boğuldu

IRAK'IN kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askerden 6'sı dün memleketlerinde toprağa verildi. Gözyaşlarının sel olduğu törenlerde teröre lanet yağdı.

PİYADE Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenazesi, Giresun'da toprağa verildi. Görele Devlet Hastanesi'nden alınan 30 yaşındaki Köroğlu'nun naaşı, Görele Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

Burada şehidin babası Şerif Ali ve annesi Fatma Köroğlu'nu Selçuk Kılıçbay'ın öğle vakti kıldırdığı namazın ardından şehit Köroğlu'nun naaşı, ilçenin Çatakkırı köyündeki aile kabristanlığına defnedildi. Şehit Köroğlu'nun bekar ve 3 kardeşi olduğu öğrenildi.

BİNLERCE VATANDAŞ UĞURLADI

PİYADE Sözleşmeli Er Kemal Batur da memleketi Niğde'de binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi. Niğde merkeze bağlı Himmetli köyündeki baba evinde helallik alınmasının ardından 23 yaşındaki şehit Batur'un naaşı, belde meydanına getirildi. Bekar olan şehidin annesi Hatice, babası Cuma ve kardeşleri törende şehit Batur'un Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşları içinde belde mezarlığında defnedildi.

3 GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ

PİYADE Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in (23) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Şehit Emrullah Gülmez'in Türk bayrağına sarılı tabutu hastane morgundan alındıktan sonra ilk olarak Hacıkodal Mahallesi'ndeki baba ocağına görütüldü. Burada dua edlip helallik alınmasının ardından şehidin naaşı tören için Hacıkodal Mezarlığı'na götürüldü. Burada düzenlenen törenin ardından silah arkadaşları tarafından omuzlara alınan Emrullah Gülmez'in cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. Bekar olan Gülmez, şehit olmasaydı 3 gün sonra 17 Ocak'ta doğum gününü kutlayacaktı.

'PIRLANTA GİBİ ÇOCUKTU'

ESKİŞEHİRLİ İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in (27), dün öğle vaktinde Reşadiye Camii'nde kılınan cenaze namazında, gözyaşları sel oldu. Şehidin, ailesi Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Şehidin ağabeyi Erdinç Evcin zaman zaman ayakta durmakta güçlük çekerken, annesi Ferah Evcin ile ablası Ümmühan Evcin de zor anlar yaşadı. Emekli polis olan babası Nazif Evcin "Muhammed pırlanta gibi çocuktu. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Şehitlerimiz için dua edin" diyerek feryat etti. Evcin'in naaşı, cenaze namazının ardından Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi'nde toprağa verildi.

2 AY ÖNCE BAŞLAMIŞTI

ŞEHİT İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi. Şehidin cenazesi dün öğle namazına müteakip düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazının ardından Bolluk Mahallesi Kabakkeriş mevkisinde bulunan aile mezarlığında sonsuzluğa uğurlandı. Bekar olan şehit Murat Atar'ın, 8 aylık eğitimin ardından 2 ay önce göreve başladığı bildirildi. 4 kardeş olan şehit Atar'ın babası Vahip Atar'ın, 2021 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

'SEN BENİM BABAMDIN'

PİYADE Üsteğmen Gökhan Delen'in (32) cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi. Cenaze babaevindeki helalliğin ardından tören için Ulu Cami'ye getirildi. Delen'in birliğinden gelen askerlerin de katıldığı törende baba Bayram Delen, "Sen benim babamdın, hakkını helal et" diyerek oğlunun tabutuna sarıldı. Şehidin 8 aylık hamile kız kardeşi Büşra Aslan ise kardeşinin fotoğrafını öpüp, ağladı. 4 kardeşi bulunan şehidin kardeşlerinden Okan Delen de törende ağabeyinin asker şapkasını taktı. Törenin ardından şehit Delen'in cenazesi, Aksaray Şehitliği'nde toprağa verildi.

CAMİLERDE DUALAR EDİLDİ

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın çağrısıyla Türkiye'nin bugüne kadar terörle mücadele operasyonlarında verdiği şehitler ve son olarak 12 Ocak'ta şehit düşen 9 Mehmetçik için dua edildi. Kahraman şehitler için tek yürek olan vatandaşlar, dün sabah namazından sonra ellerini semaya şehitler için kaldırdı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sabah namazını Ankara'daki Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde kıldırdı. Ankara'daki duaya 81 ildeki yaklaşık 90 bin camiden vatandaşlar da ortak oldu.