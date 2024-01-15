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Haberler Gündem 7 il için turuncu, 18 il için sarı kodlu yağış uyarısı

7 il için turuncu, 18 il için sarı kodlu yağış uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şiddetli yağış beklenen Balıkesir başta olmak üzere 7 il için turuncu kodlu, 18 il için de sarı kodlu uyarıda bulundu. Bakan Yerlikaya'nın turuncu kodlu uyarıyı duyurduğu iller arasında İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla da var.

İHA
7 il için turuncu, 18 il için sarı kodlu yağış uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda yarın Balıkesir başta olmak üzere İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin, Antalya illerinde turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Çanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Adana illeri için ise sarı kodlu uyarıda bulunan Bakan Yerlikaya, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

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