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Bakan Fidan ve Güler TBMM’yi bilgilendirecek

Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, salı günü terör saldırılarına yönelik TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendirecek.

Bakan Fidan ve Güler TBMM’yi bilgilendirecek

TBMM Genel Kurulu 16 Ocak Salı günü saat 15.00'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında açılacak.

Genel Kurul, Meclis İç Tüzüğü'nün 59. maddesi kapsamında doğrudan Dışişleri Bakanı Fidan ve Milli Savunma Bakanı Güler'in terör saldırılarına yönelik bilgilendirmesi ile başlayacak, ardından parti grupları adına konuşmalar yapılacak.

Görüşmelerin tamamlanmasından sonra, terörün lanetlendiği ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin vurgulandığı TBMM Başkanlık tezkeresinin okunup oylanması planlanıyor.

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