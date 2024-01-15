Meclis’in gündemi çalışma hayatı

ütçe görüşmelerinin tamamlanması ve ekonomiye ilişkin kanun teklifinin 27 Aralık 2023'te kabul edilmesinin ardından "toplanmama kararı" alan TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına yarın yeniden başlayacak. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) üye seçecek Genel Kurulun, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmesi planlanıyor. Genel Kurul'da bazı uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun teklifleri de ele alınacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun bu hafta toplanarak çalışma hayatıyla ilgili bazı düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşmesi bekleniyor.