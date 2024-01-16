Ayağınıza taş değmesin

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yaşar Güler, "Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları ile mağara, barınak, petrol tesislerinden oluşan 78 hedef imha edilmiş, 77 terörist etkisiz hale getirilmiştir" diye konuştu.

SIĞINAKLAR YERLE BİR!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Güler, "12 Ocak'ta, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde maalesef 9 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bu vesileyle aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar temenni ediyorum. Saldırılara derhâl karşılık verilmiş, temas esnasında 23 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Müteakiben Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen hava harekâtları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 78 hedef imha edilmiştir. Toplam 77 terörist de etkisiz hâle getirilmiştir" dedi.

Suriye'de Lafarge tesisi yerleşkesinde yuvalanan PKK/ YPG'lilere ait kritik hedef vuruldu

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyinde Halep'in Aynularap ilçesinde, Fransız çimento şirketi Lafarge'a ait tesisin bulunduğu yerleşkenin bir bölümünde yuvalanan PKK/YPG'lilere ait stratejik hedefi vurdu. 2013-2014 yıllarında terör örgütü DEAŞ'ı finanse ettiği ortaya çıkan Fransız çimento şirketi Lafarge'ın tesisinin yer aldığı yerleşkeyi, bir diğer terör örgütü PKK/YPG, 2015'ten bu yana sözde askeri karargah olarak kullanmaya devam ediyor. MİT son üç günde ayrıca PKK/YPG'nin Halep, Haseke ve Rakka'da terör merkezi haline getirdiği, aralarında kritik altyapı tesisi ve sözde yol kontrol noktalarının bulunduğu onlarca hedefi imha etti.

MİT, PEYMAN BAGOK KOD ADLI HÜLYA MERCEN'İ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

MİT 9 askerin şehit edildiği Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, terör örgütünün sözde sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi. MİT'in Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, örgütün Türkiye'ye yönelik faaliyetlerinin yönetildiği Kuzey Sevk ve İdare Karargahı YJA-Star sözde Sorumlusu Peyman Bagok kod adlı Hülya Mercen etkisiz hale getirildi.

BİRÇOK KANLI EYLEME KATILDI

Terörist Mercen, Türkiye kırsalında faaliyet gösterdiği 1991-2001 döneminde özellikle Tunceli kırsalında Türk askerlerinin şehit edildiği birçok eyleme katıldı. Türk güvenlik güçlerine karşı düzenlenen çok sayıda eylemi planlayarak bizzat katıldı. Örgüt bünyesinde kritik önemde olan Hülya Mercen, HPG Askeri Konseyi ve YJA-STAR Konseyi üyeliklerinin yanı sıra kadınlara yönelik faaliyet gösteren PAJK Meclisi'ne de üyeydi.