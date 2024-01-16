Kabine toplantısı başladı! Emekliye ek zam masada!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemiyle Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı.

En düşük emekli aylığını da içeren düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinesinde ilgili bakanlıkların yürüttüğü çalışma Kabine toplantısının gündeminde. Yakında Meclis'e sunulması planlanan düzenlemeye son şeklinin verilmesi bekleniyor.

Toplantının bir diğer gündem maddesi Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları. Bu kapsamda İstanbul'daki güvenlik zirvesinden çıkan kararlar Kabine'de de konuşulacak. Suriye ve Irak'ın kuzeyi ile yurt içinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar toplantıda ele alınacak. Kabine toplantısında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes sağlanması için yürüttüğü diplomatik girişimler ile Kızıldeniz'deki gerilim de masada olacak

AK PARTİ 48 İLİN ADAYINI PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 48 ilin belediye başkan adayını 18 Ocak Perşembe günü Ankara ATO Congresium'da açıklayacak.

Adayı açıklanacak iller şöyle: Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Malatya, Sakarya, Şanlıurfa Tekirdağ, Trabzon, Van, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bilecik, Burdur, Bolu, Çorum, Mardin, Hakkâri, Iğdır, Kırşehir, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Zonguldak, Gümüşhane, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak ve Yozgat.