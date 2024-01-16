Kabine yoğun gündemle toplanıyor

Yeni yılın ilk Kabine toplantısı bugün yapılacak. Emekli maaşlarına yönelik düzenleme ve terörle mücadele toplantının öncelikli gündem maddeleri olacak. Beştepe'deki toplantıya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Milyonlarca SSK ve Bağ- Kur emeklisinin gözü hükümetten gelecek ek zam haberinde.

TERÖRLE MÜCADELE

En düşük emekli aylığını da içeren düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinesinde ilgili bakanlıkların yürüttüğü çalışma Kabine toplantısında gündemde olacak. Yakında Meclis'e sunulması planlanan düzenlemeye son şeklinin verilmesi bekleniyor. Toplantının bir diğer gündem maddesi Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları. Bu kapsamda İstanbul'daki güvenlik zirvesinden çıkan kararlar Kabine'de de konuşulacak. Suriye ve Irak'ın kuzeyi ile yurt içinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar toplantıda ele alınacak. Kabine toplantısında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes sağlanması için yürüttüğü diplomatik girişimler ile Kızıldeniz'deki gerilim de masada olacak

AK PARTİ 48 İLİN ADAYINI PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANIYOR

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan 48 ilin belediye başkan adayını 18 Ocak Perşembe günü Ankara ATO Congresium'da açıklayacak. Adayı açıklanacak iller şöyle: Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Malatya, Sakarya, Şanlıurfa Tekirdağ, Trabzon, Van, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bilecik, Burdur, Bolu, Çorum, Mardin, Hakkâri, Iğdır, Kırşehir, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Zonguldak, Gümüşhane, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak ve Yozgat.