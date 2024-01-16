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Suriye ve Irak'ın kuzeyine nokta operasyon: Terör inleri böyle imha edildi!

Son dakika... Pençe-Kilit Operasyonu için kurulan üs bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehadete ulaştı. MİT ve TSK, düzenlediği operasyonlarla şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı. Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine bombalar yağdırdı. Dün, Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde 23 terör hedefinin yerle bir edildiği operasyonun görüntülerini Milli Savunma Bakanlığı yayınladı

HABER MERKEZİ
Suriye ve Irak’ın kuzeyine nokta operasyon: Terör inleri böyle imha edildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekatlarında terör inleri böyle imha edildi." ifadelerine yer verildi.

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 23 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

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