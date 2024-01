Okulların sömestr tatili sürecine girmesine günler kaldı. 2023-2024 eğitim döneminin ilk yarısını tamamlayacak olan öğrenciler, e-Okul not girişi ve devamsızlık bilgisi sisteminin kapanacağı tarihi merak ediyor.



E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?



E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalmaktadır.