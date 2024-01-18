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Haberler Gündem E-Okul karne notu nasıl görüntülenir? 2023-2024 MEB e- Okul karne notu görüntüleme ekranı...

E-Okul karne notu nasıl görüntülenir? 2023-2024 MEB e- Okul karne notu görüntüleme ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci döneminin bitimine bir gün kaldı. Karne notlarını öğrenmek isteyen öğrenciler ve veliler araştırma yapmaya başladı. Peki e-karne açıklandı mı, e-karneye nasıl bakılır? İşte MEB e-Okul karne sorgulama ekranı 2024...

HABER MERKEZİ
E-Okul karne notu nasıl görüntülenir? 2023-2024 MEB e- Okul karne notu görüntüleme ekranı...

Öğrencilerin ve velilerin gözü E-okul karne sorgulama ekranında. İlk dönem karneleri bu cuma verilecek ve 15 günlük tatil başlayacak. Birinci dönem notları ve devamsızlık bilgisi sisteme girilmeye başladı. Not ortalamalarını ve devamsızlık bilgilerini öğrenmek isteyenler e karnenin nasıl görüntüleneceğini sorguluyor. Karne notları ile takdir teşekkür hesaplamaları da yapılıyor. Peki; e-Karne ne zaman açılacak, nasıl bakılır? İşte, E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş ekranı ile karneye bakma ve takdir teşekkür hesaplama ekranı...

E-Okul karne notu nasıl görüntülenir? 2023-2024 MEB e- Okul karne notu görüntüleme ekranı...

19 OCAK CUMA GÜNÜ KARNE TÖRENİ

11 Eylül tarihinde açılan okullarda birinci dönem 19 Ocak Cuma günü bitiyor. Karne töreninin ardından öğrenciler 15 tatil olarak da bilinen sömestr tatiline giriş yapacak.

Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 5 Şubat 2024 Pazartesi okullarda eğitim kaldığı yerden devam edecek.

E-Okul karne notu nasıl görüntülenir? 2023-2024 MEB e- Okul karne notu görüntüleme ekranı...

E OKUL KARNE NOTLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Öğrenci ve veliler e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sistemdeki karne notlarını görüntüleyebiliyor.

E-Okul girişi ile not bilgileri menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklanarak öğrenilebiliyor. E Okul üzerinden sınav tarihleri, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi de görüntülenebiliyor.

Karne notlarıysa yıl sonu notları kısmında yer alıyor.

E OKUL VBS SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ...

E-Okul karne notu nasıl görüntülenir? 2023-2024 MEB e- Okul karne notu görüntüleme ekranı...

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

Ancak öğretmenlere not ve devamsızlık girişlerinin karne gününden yani 19 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak "eokul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye girdikten sonra "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'inize giriş yapmanız gerekmektedir.

E OKUL VBS SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ...

E KARNE NE ZAMAN AÇILACAK, NASIL ALINACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi sistemine girdikten sonra Veli Bilgilendirme sistemi tıklanıyor ve sisteme giriş yapılmasının ardından sol taraftaki menüde e-Karne ibaresi yer alıyor. Açılan ekranda ise PDF ibaresini seçerek e-karneye erişim sağlayabilirsiniz. E karnelerin 19 Ocak cuma günü erişime açılması bekleniyor.

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