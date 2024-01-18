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Haberler Gündem Kamil Saraçoğlu kimdir, nerelidir? İşte Kamil Saraçoğlu'nun biyografisi ve siyasi yaşamı...

Kamil Saraçoğlu kimdir, nerelidir? İşte Kamil Saraçoğlu'nun biyografisi ve siyasi yaşamı...

Siyasi yaşamı ve biyografisi merak edilen AK Parti il yönetim kurulunun kurucu üyesi olarak görev almış olan Kamil Saraçoğlu, 1990 yılından itibaren aktif siyasetin içinde yer almıştır. 1959 yılında Kütahya'da doğan Kamil Saraçoğlu, nerelidir, ne mezunudur, hangi görevlerde bulunmuştur? İşte Kamil Saraçoğlu'nun siyasi yaşamı, biyografisi ve merak edilenler...

HABER MERKEZİ
Kamil Saraçoğlu kimdir, nerelidir? İşte Kamil Saraçoğlu’nun biyografisi ve siyasi yaşamı...

Kamil Saraçoğlu'nun hayatı merak ediliyor. 1990 yılından itibaren aktif siyasetin içinde yer almış ve son olarak 2012 AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevini üstlenmişti. Peki, Kamil Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, siyasi hayatı ve hakkında merak edilenler...

Kamil Saraçoğlu kimdir, nerelidir? İşte Kamil Saraçoğlu’nun biyografisi ve siyasi yaşamı...

KAMİL SARAÇOĞLU KİMDİR?

Kamil Saraçoğlu, 1959 Kütahya doğumludur. İlk, orta ve lise tahsilini (İHL) Kütahya'da tamamlamıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 1985 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Lise yıllarında MTTB(Milli Türk Talebe Birliği)'nde idarecilik görevlerinde bulunmuştur.1990 yılından itibaren aktif siyasetin içinde yer almıştır. 1986'dan beri ticaretle uğraşmaktadır.

KAMİL SARAÇOĞLU BİYOGRAFİSİ

2001'de kurulan AK Parti il yönetim kurulunda kurucu üye olarak görev almış, 1. kongreden sonra İl Başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2004'deki Yerel Seçimlerde de Kütahya Merkez İl Genel Meclis üyeliğine seçilmiştir. 2005-2009 yılları arasında İl Genel Meclis Başkanlığı yapmıştır.

Kamil Saraçoğlu kimdir, nerelidir? İşte Kamil Saraçoğlu’nun biyografisi ve siyasi yaşamı...

2009 yerel seçimlerinde İl Genel Meclis üyeliğine 2.kez seçilmiştir. 2009 yılındaki AK Parti 3. İl Kongresinde Kütahya İl Başkanlığına seçilmiştir.12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde Kütahya Milletvekili Aday Adayı olmuştur. 2012 AK Parti 4.olağan İl Kongresinde 2.kez Kütahya İl Başkanlığına seçilmiştir. 1. OSB ve 2.OSB Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.

Ticaret ve Sanayi Odası üyeliği, Kızılay, Yeşilay ve İmam Hatip Lisesi Koruma Derneklerinde üyelikleri devam etmektedir.

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