Kamil Saraçoğlu kimdir, nerelidir? İşte Kamil Saraçoğlu’nun biyografisi ve siyasi yaşamı...

KAMİL SARAÇOĞLU KİMDİR?
Kamil Saraçoğlu, 1959 Kütahya doğumludur. İlk, orta ve lise tahsilini (İHL) Kütahya'da tamamlamıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 1985 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Lise yıllarında MTTB(Milli Türk Talebe Birliği)'nde idarecilik görevlerinde bulunmuştur.1990 yılından itibaren aktif siyasetin içinde yer almıştır. 1986'dan beri ticaretle uğraşmaktadır.
KAMİL SARAÇOĞLU BİYOGRAFİSİ
2001'de kurulan AK Parti il yönetim kurulunda kurucu üye olarak görev almış, 1. kongreden sonra İl Başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2004'deki Yerel Seçimlerde de Kütahya Merkez İl Genel Meclis üyeliğine seçilmiştir. 2005-2009 yılları arasında İl Genel Meclis Başkanlığı yapmıştır.