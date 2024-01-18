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Haberler Gündem Son dakika...Başkan Erdoğan'dan Türkiye'nin uzay yolculuğu mesajı!

Son dakika...Başkan Erdoğan'dan Türkiye'nin uzay yolculuğu mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Bilim tarihine eşsiz katkılar sunmuş medeniyetin varisleri olarak tarihte taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına çok değerli bir başlangıç yapıyoruz." dedi.

AA
Son dakika...Başkan Erdoğan’dan Türkiye’nin uzay yolculuğu mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında video mesaj gönderdi.

Açıklamadan detaylar...

Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılı'na ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz.

Bilim tarihine eşsiz katkılar sunmuş medeniyetin varisleri olarak tarihte taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına çok değerli bir başlangıç yapıyoruz

2021 yılında dünyaya ilan ettiğimiz Milli Uzay Programımızdaki hedeflerimizden birini daha böylece gerçeğe dönüştürüyoruz.

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