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Başkan Erdoğan'dan Süleymaniye Camii'nde Kur'an tilaveti

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süleymaniye Camii’nde gerçekleşen Uluslararası Hadis Araştırma Takdim ve İcazet törenine katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi'nin hadis alanındaki önemli çalışmalarını vurgulayarak, "Aziz kardeşlerim İbn Haldun Üniversitemiz hadis alanında önemli çalışmalara imza atıyor. Hadis alanında biri 7 yıl diğeri 4 yıl süren projeyi tamamlamanın bahtiyarlığını yaşıyoruz" dedi. Törenin sonunda Başkan Erdoğan'a 12 ciltlik araştırmanın ilk cildi hediye edildi. Erdoğan, törenin ardından kılınacak cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetini okudu.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan’dan Süleymaniye Camii’nde Kur’an tilaveti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İbn Haldun Üniversitesi Hadis Araştırmaları Merkezi tarafından Süleymaniye Camii'nde düzenlenen "Hadis Araştırma Takdim ve İcaret Töreni'ne programına katıldı.

Törende önemli açıklamalar yapan Başkan Erdoğan "Gazze ve Filistin halkı başta olmak üzere dünyada zulme uğrayan kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselam daima kalbimizin baş köşesindedir. Hadis alanında biri 7 yıl diğeri 4 yıl süren projeyi tamamlamanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bugün icazet alan ve alacak tüm ilim yolcularını canı gönülden tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi sunuyor; hepinizi Allah'a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan konuşmasının ardından Süleymaniye Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okudu.

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