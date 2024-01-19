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Diyarbakır, şehitlere saygı için yürüdü

HABER MERKEZİ
Diyarbakır, şehitlere saygı için yürüdü
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi. Kulp Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Şehitlere Saygı Yürüyüşü" için hükümet konağı önünde toplanan kalabalık, şehitler için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından, Türk bayrakları eşliğinde yürüyüşe geçti. Hükümet konağı önünden hareket eden grup, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla yürüyüşlerini sürdürdü. Yürüyüş, Demirciler Caddesi'ne kadar devam etti.
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