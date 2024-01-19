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Ticaret Bakanlığı 930 kamu personeli istihdam edecek! İşte şartlar...

Ticaret Bakanlığı, 930 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre gümrük muhafaza memuru, bakanlık, muayene memuru, koruma ve güvenlik pozisyonları için personel istihdam edilecek. Peki Ticaret Bakanlığı personel alımı şartları neler? KPSS şartı aranıyor mu? Yaş sınırı var mı? Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
Ticaret Bakanlığı 930 kamu personeli istihdam edecek! İşte şartlar...

Ticaret Bakanlığı, muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ile koruma ve güvenlik pozisyonlarında personel alımı gerçekleştirecek.

İLAN RESMİ GAZETE'DE

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri ile Bakanlığın taşra ve döner sermaye teşkilatı birimlerinde görevlendirilecek.

Ticaret Bakanlığı 930 kamu personeli istihdam edecek! İşte şartlar...

KPSS ŞARTI ARANACAK

Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde 602 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Söz konusu personelin kaçınınkadın ve erkek olacağına ilişkin bilgiler de ilanda yer aldı.

Adaylarda en az dört yıllık eğitim veren belirlenmiş bölümlerden mezuniyet ve ÖSYM tarafından 2022'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS), KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olma şartı aranıyor.

SINAV ANKARA'DA GERÇEKLEŞECEK

Adaylar, 22 Ocak saat 10.00 ile 31 Ocak saat 17.00 arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapabilecekler ve sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecekler.

Başvuru sonuçları Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek, sözlü sınav ise Ankara'da yapılacak.

Bakanlığın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı birimlerine de 88'i sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 240'ı sözleşmeli destek personeli olmak üzere toplam 328 personel alınacak.

Ticaret Bakanlığı 930 kamu personeli istihdam edecek! İşte şartlar...

SON TARİH 12 ŞUBAT

Adaylar, 1 Şubat saat 10.00 ile 12 Şubat saat 17.00 arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapabilecekler ve sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecekler.

Adaylar, başvurdukları pozisyonla ilgili en fazla 10 il tercih edebilecekler.

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