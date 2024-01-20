‘İstikrar abidesi Türkiye’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli imkanlarla üretilen Türk Donanması'nın TCG Anadolu'dan sonraki en büyük gemisi TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi gemisi ve dünyanın ilk insansız deniz aracı Marlin Sida'nın Yalova'da teslim töreninde önemli mesajlar verdi. Savunma alanında güçlü olmayan milletlerin istikballerine güvenle bakmasının mümkün olmadığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Bulunduğumuz bölge, dünyadaki çatışmalar, siyasi krizlerin, çekişmelerin en yoğun olduğu coğrafyadır. Rusya Ukrayna savaşında, Gazze'deki katliamlara, Suriye'deki zulümden, Libya'daki krize kadar insanlığın gündemini meşgul eden her hadise hemen yanı başımızda vuku buluyor. Türkiye tüm bu gerilimlerin ve krizlerin ortasında ayaklarına yıllardır takılan çelmelere rağmen istikrar abidesi olarak adından söz ettiriyor" diye konuştu.