İlk Türk astronot uzayda

Uzayda tarihi anlar yaşandı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Crew Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ulaştı. İçinde toplam 4 astronotun bulunduğu kapsül, istasyona başarıyla kenetlendi. SpaceX'e ait Dragon uzay aracı, Türkiye saatiyle 19 Ocak 00.49'da NASA'nın Florida'daki Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

'İSTİKBAL GÖKLERDEDİR'

Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından araç, 13.42'de kenetlendi. Astronotları taşıyan Dragon kapsülünün istasyona kenetlenme anı, Axiom Space'in internet sitesinden canlı yayınlandı. Kenetlenmenin ardından astronotlar istasyona geçiş yaptı. Astronot Gezeravcı ve ekip arkadaşları, UUİ'de görev yapan astronotlar tarafından karşılandı. Ax-3 misyonu; Türk, İspanyol- Amerikan, İtalyan ve İsveçli olmak üzere çok uluslu ekibi içeriyor. Astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda "İstikbal göklerdedir" sözünü tekrarladı. Konuşmasında Atatürk ve silah arkadaşlarına işaret eden Türk astronot, "Bu imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. Kapsüldeki astronotlar, istasyona geçiş yaptıkları sırada astronotlar tarafından karşılandı.

Dört astronot sırayla konuşma yaptı. Söz sırası Gezeravcı'ya geldiğinde, bir kez daha tarihe geçen sözlere imza attı. Türkiye olarak mutluluk yaşadıklarını belirten Gezeravcı, kendilerini karşılayanlara misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Gezeravcı, kapsülde "İstikbal göklerdedir" ifadesini kullanmıştı. Bu sözü istasyonda da tekrarlayan Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmasını sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve bu imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir" diye konuştu.

DİĞER ASTRONOTLAR KARŞILADI

ASTRONOT Gezeravcı, konuşmasının İngilizce bölümünde ise, "Öncelikle, Expedition 70 ekibine, nazik misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim. Bizim için hoş bir karşılama oldu. Son 8 aydaki eğitim sürecinde buraya güvenli şekilde gelmemize katkı sunan herkese, çabalarından dolayı teşekkür ederim. Türkiye olarak, tarihimizde bu ilk adımı atmaktan dolayı mutluyuz. Bilime katkı sunmayı dört gözle bekliyoruz."