Mavi vatanın gücüne güç katacak

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan "Deniz Torpido ve Füze Sistemleri İmza Töreni" Millî Savunma Başkanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri ve sektör temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirildi. Tören kapsamında; Ağır Torpido AKYA, Seyir Füzesi ATMACA ve Hava Savunma Füzesi SAPAN Silah Sistemlerinin Seri Üretim Sözleşmeleri imzalandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin son yıllarda atılımlar gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu atılımların arkasındaki temel etken, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan güçlü irade ile savunma sanayi kuruluşlarımızın, Türk mühendislerinin ve girişimcilerinin azmi ve kararlılığıdır. Türkiye artık; sahip olduğu teknolojik altyapısı, üretim kapasitesi, mühendislik yetenekleri ile kritik teknolojilerin üretim üssü konumundadır" dedi.