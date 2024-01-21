MHP, 1 il, 54 ilçe adayını daha açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz 55 adayın daha açıklandığını duyurdu.
MHP'li Durmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 7. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 İl, 54 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır. "
İşte açıklanan adayların tam listesi:
1 DÜZCE İL YILMAZ ESER
2 ÇANAKKALE/ AYVACIK İLÇE MUHARREM ŞAHİN
3 ÇANAKKALE/ BAYRAMİÇ İLÇE TUNCAY ÖZKAYA
4 ÇANAKKALE/ BİGA İLÇE SITKI KEÇECİ
5 ÇANAKKALE/ BOZCAADA İLÇE SAMET TURHAL
6 ÇANAKKALE/ ÇAN İLÇE DAVUT KARAGÖZ
7 ÇANAKKALE/ EZİNE İLÇE TAHSİN YÜKSEL
8 ÇANAKKALE/ GELİBOLU İLÇE HÜSEYİN ÖNER GÜNDOĞDU
9 ÇANAKKALE/ GÖKÇEADA İLÇE HALİL RÜŞTÜ AKGÜN
10 ÇANAKKALE/ LAPSEKİ İLÇE ÂDEM BALTA
11 ÇANAKKALE/ YENİCE İLÇE KEMAL CANGÜL
12 DÜZCE/ AKÇAKOCA İLÇE MEHMET OKAN YANMAZ
13 DÜZCE/ CUMAYERİ İLÇE MUSTAFA KOLOĞLU
14 DÜZCE/ ÇİLİMLİ İLÇE İSMAİL BAYRAK
15 DÜZCE/ GÖLYAKA İLÇE MUZAFFER COŞKUN
16 DÜZCE/ KAYNAŞLI İLÇE EFTAL ALTUNDAL
17 EDİRNE/ LALAPAŞA İLÇE BEDİR ADIYAMAN
18 EDİRNE/ MERİÇ İLÇE AHMET DURMAZ
19 EDİRNE/ SÜLOĞLU İLÇE HALİL ÖZGÜVEN
20 EDİRNE/ UZUNKÖPRÜ İLÇE ERDOĞAN ORMAN
21 GİRESUN/ ALUCRA İLÇE METE METİNYURT
22 GİRESUN/ BULANCAK İLÇE FATİH ALPARSLAN
23 GİRESUN/ ÇAMOLUK İLÇE FATİH DÜZ
24 GİRESUN/ DERELİ İLÇE CİHAN ÖZDEMİR
25 GİRESUN/ DOĞANKENT İLÇE RESUL TEKİN
26 GİRESUN/ ESPİYE İLÇE İBRAHİM YANIK
27 GİRESUN/ EYNESİL İLÇE BARIŞ GÜDÜK
28 GİRESUN/ GÖRELE İLÇE HASAN ALİ KODAL
29 GİRESUN/ KEŞAP İLÇE NİHAT YILMAZ
30 GİRESUN/ ŞEBİNKARAHİSAR İLÇE MUSTAFA ZAHİR BAKICI
31 GİRESUN/ YAĞLIDERE İLÇE YAŞAR İBAŞ
32 ISPARTA/ AKSU İLÇE AKSOY KARADUMAN
33 ISPARTA/ ATABEY İLÇE AZİZ ERASLAN
34 ISPARTA/ EĞİRDİR İLÇE MEHMET DEMİREL
35 ISPARTA/ GELENDOST İLÇE HAKAN DEMİRTAŞ
36 ISPARTA/ GÖNEN İLÇE METE ELCİM
37 ISPARTA/ KEÇİBORLU İLÇE İBRAHİM GÜNDÜZ
38 ISPARTA/ SÜTÇÜLER İLÇE KASIM KUTLU
39 ISPARTA/ YALVAÇ İLÇE HALİL HİLMİ TÜTÜNCÜ
40 KIRKLARELİ/ BABAESKİ İLÇE HAKAN ARICI
41 KIRKLARELİ/ DEMİRKÖY İLÇE MUHLİS YAVUZ
42 KIRKLARELİ/ LÜLEBURGAZ İLÇE İBRAHİM YILMAZ
43 KIRKLARELİ/ PEHLİVANKÖY İLÇE PINAR AKYÜZ ŞAHİN
44 KIRKLARELİ/ PINARHİSAR İLÇE SABRİ ÖZCAN
45 KIRKLARELİ/ VİZE İLÇE SENCER KARAMAN
46 UŞAK/ BANAZ İLÇE AZİZ BULUT
47 UŞAK/ EŞME İLÇE İLHAN ÖZKAN
48 UŞAK KARAHALLI İLÇE ŞENEL ÇAKIR
49 UŞAK/ SİVASLI İLÇE ALİ ÇETİN
50 UŞAK/ ULUBEY İLÇE YORUM ESKİCİ
51 YALOVA/ ALTINOVA İLÇE KEMAL ŞENOL
52 YALOVA/ ARMUTLU İLÇE MUSTAFA TOKAT
53 YALOVA/ ÇINARCIK İLÇE LEYLA KILIÇ
54 YALOVA/ ÇİFTLİKKÖY İLÇE YAŞAR BOZ
55 YALOVA/ TERMAL İLÇE SERKAN ERGEN