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10 soruda yerel seçimler! Seçmen bilgi kağıdı ne zaman gelir? | Tüm pusulalar kaç zarfa koyulacak?

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken vatandaşlar da seçime dair merak edilenleri araştırıyor. 'Seçmen listeleri ne zaman kesinleşecek? Oy pusulaları ne renk? Tüm pusulalar kaç zarfa koyulacak?' gibi sorular merak ediliyor. İşte 10 soruda yerel seçime dair merak edilenler...

AA
10 soruda yerel seçimler! Seçmen bilgi kağıdı ne zaman gelir? | Tüm pusulalar kaç zarfa koyulacak?

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 1 Ocak'ta başlayan seçim takvimi kapsamında, seçim süreci, oy kullanma ve oyların sayılmasına ilişkin merak edilenler 10 soruda derlendi.

10 soruda yerel seçimler! Seçmen bilgi kağıdı ne zaman gelir? | Tüm pusulalar kaç zarfa koyulacak?

1- SEÇMEN LİSTELERİ NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?
Seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Seçmenlerin isimlerini 17 Ocak Çarşamba gününe kadar kontrol etmesi gerekiyor. Listede isimlerini bulamayanlar, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuracak. 7 Şubat'ta, seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak. Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar 11 Şubat'ta tamamlanacak.

10 soruda yerel seçimler! Seçmen bilgi kağıdı ne zaman gelir? | Tüm pusulalar kaç zarfa koyulacak?

2 - SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI NE ZAMAN GELİR?
Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubatta başlanacak. 24 Martta seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

3 - SİYASİ PARTİLERİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARININ LİSTELERİ NE ZAMAN NETLEŞECEK?
Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat'ta en geç saat 17.00'ye kadar verecek. Bağımsız adaylar dahil, geçici aday listeleri 23 Şubat'ta, kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edilecek.

10 soruda yerel seçimler! Seçmen bilgi kağıdı ne zaman gelir? | Tüm pusulalar kaç zarfa koyulacak?

4 - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARINDA YAŞAYAN SEÇMEN NELER İÇİN OY KULLANACAK?
Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Seçmenler, hangi seçim çevresinde kayıtlı ise ancak oradaki seçimler için oy kullanabilecek.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

10 soruda yerel seçimler! Seçmen bilgi kağıdı ne zaman gelir? | Tüm pusulalar kaç zarfa koyulacak?

5 - BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NELER İÇİN OY VERİLECEK?
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.

6 - KÖYDE YAŞAYAN SEÇMEN NELER İÇİN KULLANACAK?
Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

10 soruda yerel seçimler! Seçmen bilgi kağıdı ne zaman gelir? | Tüm pusulalar kaç zarfa koyulacak?

7 - OY PUSULALARI NE RENK?
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.

8 - TÜM PUSULALAR KAÇ ZARFA KOYULACAK?
Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

10 soruda yerel seçimler! Seçmen bilgi kağıdı ne zaman gelir? | Tüm pusulalar kaç zarfa koyulacak?

9 - OY VERME İŞLEMİ HANGİ SAATLER ARASINDA YAPILACAK?
YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

10 soruda yerel seçimler! Seçmen bilgi kağıdı ne zaman gelir? | Tüm pusulalar kaç zarfa koyulacak?

10 - OYLAR SAAT KAÇTA SAYILMAYA BAŞLAYACAK? ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?
Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00'dan önce, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılmayacak.

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