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Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi arasında kritik zirve!

Son dakika haberleri: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, daha önce iki kez ertelenen Türkiye ziyaretini bugün gerçekleştiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Reisi ile Ankara'da kritik bir zirve gerçekleşecek. Görüşme dünya basınında yankı uyandırırken masadaki konular merak konusu oldu.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi arasında kritik zirve!

Ankara önemli bir konuğu ağırlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi Külliye'de resmi törenle karşıladı.

Karşılama töreninin ardından yapılacak görüşmede, ikili münasebetlerin yanısıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.

Ziyaret kapsamında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısı düzenlenecek.

Toplantıda, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.Görüşmelerin ardından farklı alanlarda anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi, ziyareti, ortak basın toplantısında değerlendirecek. Akşam da Türkiye-İran İş Forumu düzenlenecek.

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