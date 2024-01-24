Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi arasında kritik zirve!

Ankara önemli bir konuğu ağırlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi Külliye'de resmi törenle karşıladı.

Karşılama töreninin ardından yapılacak görüşmede, ikili münasebetlerin yanısıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.

Ziyaret kapsamında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısı düzenlenecek.

Toplantıda, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.Görüşmelerin ardından farklı alanlarda anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi, ziyareti, ortak basın toplantısında değerlendirecek. Akşam da Türkiye-İran İş Forumu düzenlenecek.