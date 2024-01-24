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Haberler Gündem Depreme dayanıklı bina projeleri HKÜ’de yarışacak

Depreme dayanıklı bina projeleri HKÜ’de yarışacak

“Sağlam Binalar, Güçlü Yarınlar” mottosu ile DASK koordinasyonunda düzenlenen "Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması Finali" Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin (HKÜ) ev sahipliğinde düzenlenecek.

HABER MERKEZİ
Depreme dayanıklı bina projeleri HKÜ’de yarışacak

Toplumda deprem farkındalığı ve depremle yaşam bilincinin oluşturulmasının yanı sıra; depreme dayanıklı binaların inşa edilmesinde önemli rol üstlenecek olan geleceğin inşaat mühendisleri ile mimarlarının mesleki gelişimine katkı sağlamak ve deprem mühendisliğinin öneminin vurgulanmasının amaçlandığı yarışmada; takımların inşa ettikleri çok katlı bina maketleri "sarsma masası" üzerinde, üç farklı deprem etkisi altında test edilecek.

Kazanan takım, maket binaların yarışma kapsamında gösterdiği deprem performansına göre belirlenecek. Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Gaziantep'te düzenlenecek finaline ev sahipliği yapmalarının anlamlı ve önemli olduğunu ifade eden, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Bu yarışma, depreme dayanıklı bina tasarımı alanındaki yenilikçi yaklaşımları teşvik edecek, alanındaki bilgi ve beceri kapasitesini artıracak ve gelecekteki yapıların daha güvenli hale getirilerek deprem riskinin azaltılmasına katkı sağlayacaktır" dedi. Yarışma hakkında detaylı bilgiye https://binatasarimi.dask.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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