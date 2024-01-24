İzmir’de Dağ’ın sıcaklığı Tunç’u eritip savuracak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, vatana ruh katan, devlete ufuk kazandıran güç kaynaklarından birisinin de milli duyguyu, milli kültürü, milli şuurla birleştiren ve buluşturan Anadolu irfanı olduğunu ifade etti.

'OYUN KURUCU VASFIMIZ'

30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe, 386 belde olmak üzere, toplamda bin 389 belediyenin önümüzdeki beş yıllık yol haritasının Türk milleti tarafından belirleneceğini söyleyen Bahçeli, "Bu belediyelerden zillete düşenler arınacak, Cumhur'da olanlar da şahlanacaktır. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine yerel yönetimler kanalıyla baraj oluşturup engel çıkaranlar inanıyorum ki, kaybedenler kulübünde sıra sıra toplanacaklardır. DEM'lenmiş CHP, Anadolu irfanı karşısında mağlup olacaktır. Yeminli Türkiye düşmanları millet iradesi karşısında hayal kırıklığına uğrayacaktır. Terör örgütleri, bölücü maşalar, ekonomik tetikçiler, sözde aydınlar, emperyalizmin piyonları, demokrasi muhalifleri, Cumhuriyet karşıtları; hakkın ve halkın aleyhinde kulis yapan iç ve dış mihraklar 31 Mart'ta hiç unutulamayacakları bir ders alacak" diye konuştu.

"Cumhur İttifakı 31 Mart'ta, milli haklarımızın müdafaası için başarılı olmalıdır" diyen Bahçeli, "İstanbul Murad'ına erecek, Ankara'ya altı ok değil, Altınok mühür vuracak, İzmir'de de Dağ'ın sıcaklığı Tunç'u eritip savuracaktır. Cumhur İttifakı 31 Mart'ta, Türkiye'ye karşı sahnelenen beşinci kol faaliyetlerini kırmak için başarılı olmalıdır. Cumhur İttifakı, siyaset ve diplomasi denklemlerinin Türkiye olmadan kurulamayacağının gösterilmesinin yanında, bölgesel ve küresel planda oyun kurucu vasfımızın devamı için başarılı olmalıdır. Devletimizin bekası, milletimizin refahı, vatanımızın selameti için Cumhur İttifakı vardır, hazırdır ve mutlaka başaracaktır" dedi.

DİYARBAKIR'DAKİ OLAY

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde geçen Cuma günü yaşanan olaya ilişkin de konuşan Bahçeli, "Daha önceden hutbeyi internetten okuyan şuur sahibi Kulp Kaymakamımız, şehitlerimize rahmet dilenen kısmın okunmadığını fark edince imamı isabetle uyarmış ve hutbenin doğru okunmasını sağlamıştır. Huzurlarınızda Kulp Kaymakamımız Burak Akeller'in tertemiz alnından öpüyor, onu yetiştiren anasına, babasına şükranlarımı sunuyor, Müslüman Türk duruşundan dolayı tebrik ediyorum" dedi.

DAĞ'A TEBRİK TELEFONU

BAHÇELİ, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ı arayarak tebrik ettiği bildirildi. MHP lideri Devlet Bahçeli, toplantı sonrasında Cumhur İttifakı'nın Dağ'ı aradı. Dağ'ı tebrik eden Hamza Bahçeli'nin "İnşallah, İzmir'i de kazanacağız" dediği öğrenildi.

"DEM'LENMİŞ CHP GİDECEK KARDEŞLİK GÜÇLENECEKTİR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Tunceli ili yerine Dersim demesine de tepki gösteren Bahçeli, şöyle konuştu: "CHP'nin dikişi yama tutmayan genel başkanına bir hususu hatırlatmak isterim ki, Türkiye'de Dersim diye bir yer yoktur, olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir. İstanbul'u CHP'den ve DEM'ci bölücülerin tasallutundan kurtarmak bihakkın vatan borcu, fetih namusudur. Ankara'yı, İzmir'i ve diğer belediyeleri CHP'den kurtarmak istiklalin şeref bahsi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e vefa gereğidir. Ankara'da DEM'lenip Kandil'de dökülen CHP gidecek, yerel yönetimlerde hasretle beklenen huzur gelecektir. DEM'lenmiş CHP gidecek, milli birlik ve kardeşlik güçlenecektir. DEM'lenmiş CHP gidecek, Türk ve Türkiye Yüzyılı gerçekleşecektir."

'UZAYDA ÇOK DAHA BÜYÜK KEŞİFLERE İMZA ATACAĞIZ'

18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece yarısı, saat 00.49'da Türk milletinin sinesinden doğmuş bir vatan evladını, milletimizin uzay misyonunu temsil eden, geçmişle geleceği buluşturan, tarihin farklı dilimlerinde yaşayan Müslüman Türk astronomi dehalarının rüyasını gerçekleştiren bir yüz akını uzaya uğurladıklarını hatırlatan Bahçeli, "İstikbalin göklerde olduğunun teyidi yapılmıştır. Bir gün gelecek uzayda çok daha büyük keşiflere Türk çocukları imza atacaktır. Ümidim ve niyazım budur. Türk milleti artık uzaydadır, burada ben de varım demiştir" dedi.