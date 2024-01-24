PKK ile mücadelede atılacak adımlar masada

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak'a gerçekleştirdiği ziyarette Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin yanı sıra Irak Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki, Şii ve Sünni gruplar ve Türkmenlerin temsilcileri ile görüştü.

GÜVEN VE İSTİKRARA DESTEK

GÖRÜŞMELERDE terörle mücadele, terör örgütü PKK tehdidi ve PKK ile mücadelede atılabilecek ortak adımlar ele alındı. Ayrıca güvenlik iş birliği, DEAŞ ile mücadelede iş birliğinin sürdürülmesi, bir güvenlik ve ekonomik iş birliği alanı olarak kalkınma yolu projesi ile Gazze savaşı ve savaşın Irak ile bölge ülkelerine yansıması konuları da değerlendirildi. Maliki'nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Filistin'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Maliki, Bağdat ile Ankara arasındaki sorunların çözümü için diyaloğun benimsenmesinin öneminin vurguladığı bildirildi.

Maliki, başta enerji ve imar alanı olmak üzere iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı. Irak'ın komşu ülkeleriyle birlikte çalışarak ülkelerin egemenliklerine saygı duyularak sınır güvenliği konusunda mutabakata varıldığını belirten Maliki, güvenlik ve istikrarı bozacak tüm gruplarla mücadele edildiğini kaydetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Kalın ise Türkiye'nin Irak'ın güvenliği ve istikrarına destek verdiğini dile getirerek, özellikle güvenlik, ekonomi ve ulaştırma alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.