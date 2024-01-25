Bedelli askerlik yerleri açıklandı! İşte e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı...

Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı 2024. Aralık ayına kadar askerlik başvurularını tamamlayan adayların bedelli askerlik yerleri belli oldu. Bedelli askerlik yerleri elektronik ortamda e-Devlet aracılığıyla sorgulanabilecek.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, bedelli askerlik sonuçlarını açıkladı
Yapılan açıklamada, Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.