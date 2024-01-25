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Haberler Gündem Bedelli askerlik yerleri açıklandı! İşte e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı...

Bedelli askerlik yerleri açıklandı! İşte e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı...

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından beklenen duyuru geldi. Bedelli askerlik yerleri açıklandı. Askerlik yerini nerede yapacaklarını öğrenmek isteyen adaylar e-Devlet üzerinden sonuçları sorgulama gerçekleştirecekler. İşte e- Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı...

HABER MERKEZİ
Bedelli askerlik yerleri açıklandı! İşte e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı...

Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı 2024. Aralık ayına kadar askerlik başvurularını tamamlayan adayların bedelli askerlik yerleri belli oldu. Bedelli askerlik yerleri elektronik ortamda e-Devlet aracılığıyla sorgulanabilecek.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, bedelli askerlik sonuçlarını açıkladı

Yapılan açıklamada, Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Bedelli askerlik yerleri açıklandı! İşte e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı...

ASKERLİK YERLERİ DUYURUSU

Yapılan açıklamada; "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Talep etmeniz halinde celp dönemi değişikliğinizi kontenjan durumuna göre e-Devlet "askerliğim" uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapabilirsiniz. " denildi.

Bedelli askerlik yerleri açıklandı! İşte e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı...

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Bakanlığının yayınladığı askerlik celp ve sevk duyurusuna göre bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilecek.

Adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Bedelli askerlik yerleri açıklandı! İşte e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesine göre bedelli askerlik tutarı 182.609,04 TL oldu. 01 Ocak-30 Haziran 2024 dönemi için bu ücret geçerli olacak.

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

08 Şubat 2024

07 Mart 2024

18 Nisan 2024

16 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

14 Kasım 2024

12 Aralık 2024

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