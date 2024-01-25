‘İş bilmezlerin elindeki şehirler perişan oldu’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Reisi'nin ziyaretinden önce AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nca ATO Congresium'da düzenlenen Ankara ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu. AK Parti ve Cumhur İttifakı dışında vizyoner programlara, projelere önem veren başka siyasi yapılar olmadığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Niçin biliyor musunuz? Onların ülkeye ve şehirlerimize eser kazandırmak, milletimize hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Kendi iç çekişmelerinden, rant paylaşım kavgalarından, ülke ve millet düşmanlarıyla işbirliği çabalarından, herhalde programa, projeye vakit bulamıyorlar. Bırakınız yeni eser yapmayı; devam eden çalışmaların üstünü kapatan, verilen hizmetleri kesintiye uğratan, tüm oyun planlarını yalan ve algı üzerine kuran iş bilmezlerin elinde şehirlerimiz perişan oldu. Söz verdiği şeylerden bazılarını, çeşitli sebeplerle yapamayanlardan değil, yıllarca yönetimde kaldığı halde hiçbir şey yapmayanlardan bahsediyorum" dedi.

'BOL BOL ŞOV YAPTILAR'

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiçbir şey yapmadılar demek doğru değil. Bol bol şov ve tatil, iç ve dış karanlık odaklarla ittifaklar yaptılar. Belediye birimlerini siyasi paylaşım mezesi yaptılar. Şehirlerinin meselelerinin çözümü hariç her işi yaptılar. Buram buram kibir kokan edalarıyla sergiledikleri komiklikleri, bölücü örgütün güdümündeki partiyi şehirlerinin yönetimine ortak etme hesaplarını, cumhurbaşkanı yardımcılığı rüyasıyla aylarca şehirlerini sahipsiz bırakmalarını saymıyorum bile. Ülkeye, millete, şehirlerine hizmet etme, eser kazandırma namına herhangi bir varlıklarını gören, duyan, şahit olan yok. Buna karşılık şehirlerimizin ihmal edilmişliği, gerileyişi izaha muhtaç olmayacak kadar açık."

Erdoğan, "Olumlu sonuçlar aldığımız ekonomi programımızı sekteye uğratmaktan ilk insanlı uzay misyonumuzu önemsizleştirmeye kadar Türkiye'nin başarılarını hedef alarak kendilerine alan açmanın peşindeler. Bu oyunların hiçbiri tutmasa da maalesef bıraktığı izlerin ülkeye ekonomik maliyeti oluyor. Bozguncuların ve fitne odaklarının foyalarını ortaya dökerek, milletimizin gönlünü rahatlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'ZÜBÜK SİYASETÇİ TİPLEMELERİ'

Başkan Erdoğan, "Bizim başka endişelerimiz de var. Seçim öncesi ne dedilerse, iş başına gelince tam tersini yapan bu 'Zübük Siyasetçi' tiplemelerinin, gençlerimize kötü örnek teşkil etmemesini diliyoruz. Türkiye'nin siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri atılımlarından rahatsız olanların önümüzü kesmek için sahneledikleri oyunların figüranlığına soyunanlar, eser hizmet siyasetinden anlamaz" dedi.