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Yılın ilk MGK'sı toplanıyor! Masada kritik konular var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK), yılın ilk toplantısında terörle mücadeledeki gelişmeleri değerlendiriyor. Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar, alınan güvenlik önlemleri ve terörle mücadeledeki stratejik adımlar gündemin öncelikli maddelerini oluşturuyor.

HABER MERKEZİ
Yılın ilk MGK’sı toplanıyor! Masada kritik konular var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının ana gündemi terörle mücadele olacak.

13 Ocak'ta Başkan Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilen güvenlik toplantısında alınan kararlar masada olacak. O açıklamada, "Güney sınırları boyunca bir 'teröristan' kurulmasına kesinlikle izin verilmeyecek" ifadesi dikkat çekmişti.

MİT BAŞKANI KALIN'IN IRAK ZİYARETİ

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kalın, ziyaret kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani, Şii ve Sünni gruplar ve Türkmenlerin temsilcileri ile görüştü. Görüşmelerde terörle mücadele ve atılabilecek ortak adımlar ele alındı. Kalın'ın gerçekleştirdiği ziyaret ve yansımalarının da toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ KATLİAMI

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü insanlık dışı saldırılar ile bölgeye etkileri ve çatışmanın yayılma riski de toplantının önemli başlıklarından.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı Filistin konulu toplantının çıktıları gözden geçirilecek.

MGK'da, Kızıldeniz'de yaşanan son gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşının da gündeme gelmesi bekleniyor.

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