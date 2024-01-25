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Yüzde 49,25 düzenlemesi TBMM'den geçti

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren çalışma hayatına dair kanun teklifinin, işçi emekli aylıklarına yapılacak artışın yüzde 49,25'e çıkarılmasını düzenleyen maddesi kabul edildi.

AA
Yüzde 49,25 düzenlemesi TBMM’den geçti

Meclis Genel Kurulunda çalışma hayatına ilişkin kanun teklifinin SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış oranının yüzde 49,25'e yükseltilmesini içeren 7. maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeleri sürdürüyor.

Teklifin 7. maddesi üzerinde değişiklik önergesi verildi. Kabul edilen önergeyle söz konusu maddede yüzde 42,57 olarak yer alan SSK ve Bağkur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25'e yükseltildi.

Teklifin 7. maddesi kabul edilirken, Genel Kurulda maddeler üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

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