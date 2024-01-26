Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Parlamentomuz verilen söz üzerine kahir ekseriyetle meclisimizden geçti. Ben de imzaladım akşam da Resmi Gazete'de yayımlandı. Biden yazılı bir talimatla Temsilciler Meclisi'ne gönderdi. Orayı da bekliyoruz. Oradan gelecek olan netice F16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini inşallah sağlayacaktır. Dışişleri Bakanım yakın takipte.

İSRAİL'İN LAHEY'DE YARGILANMASI

Dün biliyorsunuz Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile bu konuda bir görüşmem oldu. Güney Afrika bu Lahey'i falan çok yakından takip ediyor. Onların müracaatıyla oradaki süreç başladı. Şu an itibarıyla Güney Afrika Cumhurbaşkanının yakın takibi bizleri için ayrı bir zenginliktir. Onların takibi olsun, aynı şekilde bizim hukukçular grubu Lahey'e gittiler. Onlar da bu işi yakından takip ediyorlar. Bu takibimiz neticesinde gerek Adalet Divanı'nda gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Şu anda biz bugün o kararı bekliyoruz.

ADAY TANITIM TÖRENLERİ

Yarın nasip olursa İzmir'deyim. İzmir'de hem aday açıklamaları yapacağız hem de orada geniş kapsamlı büyük bir kapalı spor salonu toplantısı yapacağız. Ertesi gün Eskişehir'e geçeceğim. Aynı şekilde bir aday tanıtım toplantısı yapacağız. Eskişehir'i önemsiyoruz, İzmir'i önemsiyoruz. Buralarda yapacağımız bu toplantılarla da inşallah nasıl ki İstanbul, Ankara'da çok çok güçlü sesler çıkardıysak buralarda da güçlü sesler çıkararak Cumhur İttifakı'nın nasıl 31 Mart'a hazırlandığını göstereceğiz.