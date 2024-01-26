Bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlığın konferans salonunda, haftalık faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, devletin bekası, ülkenin savunma ve güvenliği için üstlenilen görevlerin azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 478'e ulaşmıştır. Yine, bu hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur" diye konuştu.

"BİDEN'IN F-16 İÇİN TAVSİYE MEKTUBU OLUMLU BİR ADIM"

MSB kaynakları, F-16 tedariki konusunda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 40 adet F-16 Blok-70 tedariki ve 79 uçağa 'Viper' modernizasyonuna yönelik istek mektuplarının 2021'de iletildiğini aktardı. Kaynaklar, her iki projenin teklif ve kabul mektupları için resmi kongre onay sürecinin ABD tarafından başlatılmasının beklendiğini aktardı. Biden tarafından kongreye satışın onaylanması yönünde tavsiye mektubu gönderilmesini olumlu değerlendiren kaynaklar, asıl yapılması gerekenin ise kongreye bununla ilgili talebin gönderilmesi ve resmi sürecin başlatılması olduğunu belirtti.