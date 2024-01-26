Kritik MGK’da terör görüşüldü

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. MGK'nın öncelikli gündemi terörle mücadele oldu. Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen güvenlik toplantısında alınan kararlar masaya yatırıldı, terörle mücadelede genişleme doktrini üzerinde duruldu. Türkiye'nin Güney sınırları boyunca bir "teröristan" kurulmasını önlemek için atılabilecek adımlar görüşüldü. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, kritik Irak ziyareti hakkında kurul üyelerine bilgi verdi. Düzensiz göç sorununun görüşüldüğü toplantıda, İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulüm ve yaşanan insani dram da gündemde yer aldı. İki devletli çözüm ve insani yardımlar konusunda gelinen aşamalar ele alındı