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Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi güz dönemi dönem sonu (final) sınavları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Sınava giren öğrenciler sonuçların açıklanması üzerine araştırmalar yapmaya başladı. Gözler AÖF sonuç sorgulama ekranında! Peki, AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

HABER MERKEZİ
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınav değerlendirme sürecinde 4 yanlış 1 doğru cevabı götürecek. Öte yandan 2023-2024 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Şimdi söz konusu sınavlara katılan binlerce açıköğretim öğrencisi AÖF sonuçları için kurum tarafından gelecek son dakika açıklamalarını yakın takibe almış durumda. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? İşte, Anadolu Üniversitesi 2024 AÖF sonuçları sorgulama ekranı…

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 akademik takvimine göre; AÖF güz dönemi final sınavları, 20-21 Ocak tarihlerinde düzenlendi.

Şimdi sırada sonuç adımı var. Bu noktada son dakika AÖF duyuruları öğrenciler tarafından yakın takibe alınmış durumda.

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçen dönemlere bakıldığında sonuçların genellikle sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içerisinde erişime açıldığı görülüyor.

Buna göre AÖF final sınavı sonuçlarının Şubat ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AÖF sonuçları, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak.Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan TCKN ve şifreleri ile oturum açarak AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulanabilecek.

Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden AÖF soruları ve cevap anahtarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

AÖF sınav soruları ve cevaplarının en geç 24 Ocak Çarşamba gününe kadar erişime açılması bekleniyor.

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