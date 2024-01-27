Arkadaşımı da öldürecektim

Antalya'da motokurye olarak çalışan Aydınlı Ali Diken'den 20 Aralık'tan beri haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulunmuş, Müge Anlı'nın televizyon programına katılmıştı. Diken'in kaybının 35'inci gününde en son görüştüğü arkadaşı Zeynel Boyacı (26) da programa katılarak tedirgin ve agresif tavırlarıyla dikkat çekmişti. Boyacı, Yalova'da feribota bindiği sırada yakalanmıştı. Ağır küfür ve hakaretler etmesi nedeniyle Ali Diken'i (32) öldürdüğünü itiraf eden Boyacı, Antalya'ya getirilip motokuryenin cenazesinin olduğu yeri ekiplere göstermiş, kazı yapılan bölgede ikinci bir cesede daha ulaşılmıştı.

YURT DIŞI PLANI

Edinilen bilgilere göre Ali Diken'den 4 ay önce baldızı Zeynep Ece Aksay'ı da öldürdüğünü itiraf eden Zeynel Boyacı, önceki gün ifade işlemlerinin ardından eşi İlknur Boyacı ve arkadaşı M.Ç. ile birlikte Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye götürüldü. Katil zanlısı Boyacı'nın Ali Diken'i öldürdükten sonra telefonlarını satarak, maaşını bankamatikten çektiği ve bu paralarla da yurt dışına kaçmak istediği tespit edildi.