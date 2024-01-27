Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi açılışında önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda hasta kabulüne başlayan İzmir Şehir Hastanesi'nin resmi açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şehir hastanemiz 628 bin metrekareyi bulan kapalı alanı, yüksek yatak kapasitesi, diğer birimleriyle güzel İzmirimize yakışır bir eser oldu.

İzmir Şehir Hastanesi sadece ülkemizin değil dünyanın en modern sağlık komplekslerinden biridir. Hamza Dağ kardeşimiz Büyükşehir Belediye Başkanı olunca İzmir'deki bu çilelerde bitecek.

"HASTANE YAPINCA ULAŞIM ŞART"

Ulaştırma Bakanlığımız devreye girdi, ilk etabı hallettik ama yetmez. İnşallah buranın yollarıyla alakalı ikinci etabı da Ulaştırma Bakanlığımız en güzel şekliyle yapacak ve hastanemize ulaşım daha da kolaylaşacak. Hastane yapınca ulaşım şart.

Hastanemize hızlı, emniyetli erişim için inşa ettiğimiz 4 km uzunluğundaki bağlantı yolu ve kavşağını da bugün hizmete açıyoruz. Hastanemiz dünyanın en büyük sağlık komplekslerinden biridir. 6 ayrı hastaneyi barındıran bu muhteşem yatırım eser ve hizmet siyasetimizin önemli bir nişanesidir. Seçimlere gidiyoruz. Bu seçimlerle birlikte ben inanıyorum ki güzel İzmirin güzel insanları burada Hamza Dağ kardeşimizi büyükşehirin başına getirecek ve böylece altyapı noktasında da İzmir'imizin bu çileleri sona erecektir.

"ALTYAPI SORUNLARINI ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Daha önce Manisa, İzmir arasında Sabuncubeli Tüneli, bunları biz yaptık. Birçok yolları yaptık. Konak tünelini yaptık. Bundan sonraki dönemde inşallah gerek merkezi yönetim olarak biz gerekse büyükşehir belediyemiz olarak el ele verecek ve altyapı sorunlarını ortadan kaldıracağız. Bunun için de tabi, 31 Mart'a kadar yoğun şekilde çalışmaya var mıyız?

Şu projenin ülkenin ortak değerlerinin arkasına gizlenerek hiçbir eser ve hizmet üretmeden yıllarca şehrin sırtına yük olanlara ibret teşkil etmesini istiyorum. Hükümete gelirken milletimize sizlere söz vermiştik. Ülkemizi eğitim, sağlık, adalet, güvenlik üzerinde yükselteceğiz. Buna ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal desteklere pek çok başlığı ekledik. 21 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin bahtiyarlığı içindeyiz.

"35 BİN SAĞLIKÇI ALACAĞIZ"

Eğitim dedik, okullarımızın neredeyse tamamını yeniden inşa ettik. Evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi için 800 bin yeni öğretmen atadık. Darbecilerin yıktığı mesleki eğitim sistemini yeniden ayağa kaldırdık. Şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üzerinde seviyeye taşıdık. 310 bini doktor olmak üzere 1.5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirdik. 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha kamuya alıyoruz. 2.5 milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti insanımızın evine götürdük.

Sınırlarımızın güvenliğini artırarak terörü kaynağında kurutma stratejisine geçtik. Asker, polis, jandarmasıyla Türkiye'yi dünyanın en sorunlu bölgesinin en güvenli bölgesi haline getirdik.

İZMİR ŞEHİR HASTANESİ ÖZELLİKLERİ

İzmir Şehir Hastanesi; 536 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, (16 adet Kişiye Özel Doğum Ünitesi) 284 yataklı Kalp Damar ve Kardiyoloji Hastanesi, 276 yataklı Genel Hastane, 596 yataklı Genel + Onkoloji Hastanesi 300 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi ve 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi (YGAP) olmak üzere toplam 2060 adet tescilli yatak sayısına sahiptir.

40 Merkez ameliyathane, 2 Yanık ameliyathanesi, 2 IVF tüp bebek ameliyathanesi, 2 Sezaryen ameliyathanesi ve 8 Günübirlik ameliyathanesi olmak üzere toplam 54 ameliyathanesi olan hastanenin toplam 374 yoğun bakım yatağı bulunmaktadır.

Girişimsel işlemlerde kullanılmak üzere 3 adet yetişkin, 3 adet girişimsel ve 1 adet çocuk anjiyo olmak üzere toplam 7 adet anjiyo cihazı, 1 adet ESWL (taş kırma) cihazı, 2 adet ERCP, 4 adet endoskopi ve 2 adet bronkoskopi cihazı bulunmaktadır.