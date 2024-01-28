Bakan Ali Yerlikaya: Suçlular gözaltında

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarını işleyen şüphelilere yönelik 10 ilde düzenlenen 'Sibergöz-19' operasyonlarında 33 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre operasyonlarda; kripto para ve ürün alım-satım komisyonlarıyla birlikte şüphelilere ait 63 milyon TL banka hesap hareketliliği ve bir kişinin kripto uygulaması hesabından rızası dışında 530 bin TL'nin başka hesaplara aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca 'klima satışı' vaadiyle vatandaşlardan 1 milyon 200 bin TL haksız kazanç sağladıkları saptandı.