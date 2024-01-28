Başkan Erdoğan’dan Eskişehir’de önemli mesajlar: Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek tek bir günü yok

Son dakika haberi... Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Nebi Hatipoğlu açıklanmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in AK Parti ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK PARTİ ESKİŞEHİR İLÇE BAŞKAN ADAYLARI: Alpu: Alparslan Kokulu

Beylikova: Vahit Kara

Çifteler: Kadir Bıyık

Günyüzü: Hidayet Özmen

Han: Bekir Belceli

İnönü: Serhat Hamamcı

Mahmudiye: Murat Uçarer

Mihalgazi: Zeynep Güneş

Mihallıçık: Halil Sami Barış

Odunpazarı: Özkan Alp

Seyitgazi: Erhan Erdem

Sivrihisar: Hüseyin İlhan

Tepebaşı: Hamid Yüzügüllü

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Destansı bir seçim geçireceğimize inanıyorum. Eskişehir'in tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağından şüphe duymuyorum. Ülkemize ve şehirlerimize vakit kaybettiren, istismar siyasetinin artık sonuna gelinmiştir. 31 Mart eser ve hizmet belediyeciliğinin yükselişinin sembolü olacaktır.

Şu Eskişehir'e hızlı treni kim getirdi? Bütün yolları ile ilgili atılan adımlarda kimin imzası var? Bütün otoyollar, otobanlar kimle inşa edildi? Altyapısı ve üstyapısı ile kim bunları yaptı? AK Parti.

Bir tarafı maalesef çorak, bir tarafında da inşallah hem merkezi yönetim hem belediye el ele verdiği zaman Eskişehir'imiz yeniden ihya olur, ayağa kalkar.

Kurulduğumuz günden bugüne 17 kez sandıkta imtihana tabii tutulduk. Hepsinden de alnımızın akıyla çıktık. Geçtiğimiz seçimlerde şahsıma, Meclis'te Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için sizlere şükranımı sunuyorum.

Bu seçimlerde hedefimiz yine zaferle çıkmaktır. Dünyada öyle kritik gelişmeler yaşanıyor ki; şehirlerimizin kaybedecek tek bir günü bile yoktur.

Siyasi istikrarsız, sosyal ve ideolojik gerilimle bu kötülüğü bize yaptılar. Terör örgütlerini başımıza musallat ederek bu kötülüğü yaptılar. Bugün de fırsat bulsalar tüm bu felaketler zincirinin yeniden boynumuza dolayacaklar.