İzmir’e hizmetkar olmaya talibiz

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Hamza Dağ olarak belirlenmesinin ardından kentteki 30 ilçe belediye başkan adayının isimleri de belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Halkapınar Kapalı Spor Salonu'nda 25'i AK Partili, 5'i MHP'li olmak üzere Cumhur İttifakı'nın 30 ilçe belediye başkan adayı açıklandı.

İzmir'de dün sabah yaşanan depreme değinerek konuşmasına başlayan Başkan Erdoğan, "Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan muhafaza eylesin. Cumhur İttifakı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Hamza Dağ kardeşimizin ardından bugün ilçelerimizde aday göstereceğimiz isimleri açıklamak üzere bir aradayız. Amacımız a tüm enerjimizi 31 Mart'ta sandıkları patlatmak için kullanmaktır" dedi. '

ALGIYLA BAŞKANLIK BİTTİ'

BAŞKAN Erdoğan, "İnşallah 31 Mart'ta diğer pek çok şehrimiz gibi İzmir'in de tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına inanıyorum. Bugün açıklayacağımız ilçe belediye başkan adaylarımızın da kendi sorumluluk alanlarında aynı başarıyı göstereceğinden şüphe duymuyorum. Türkiye'de artık sadece şovla, sadece ajans parlatmasıyla, sadece yalanla, sadece algıyla belediye başkanlığı yaparak şehirlerimizin yıllarını heba etme devri sona ermiştir. Gelin İzmir başta olmak üzere hiçbir şehrimizi Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin kazançlarından mahrum bırakmayalım" dedi.

'YALANLARI İFŞA EDECEĞİZ'

ADAYLARININ belediye başkanlığı koltuğunda oturan ama gözü, gönlü ve aklı başka yerlerde olan isimler gibi olmadığını ve olmayacağını vurgulayan Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan seçilecek belediye başkanlarımızın sizlerin arzu ettiği şekilde çalışacağının teminatını bizzat veriyoruz. Önümüzdeki sayılı günleri öyle bir değerlendireceğiz ki, kapısı çalınmadık, gönlü alınmadık hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız" dedi.

"Ülkemizin başına 40 yıldır musallat edilen bölücü terör belası da esasen yeniden bu toprakları işgal, bu milleti esir etme girişiminin bir parçasıdır" diyen Başkan Erdoğan, "FETÖ ihanet çetesinin darbe girişimleri de aynı projenin bir başka yüzüdür. Bu kirli oyunu kuranların gayesi Türkiye'nin büyümesine, güçlenmesine, kalkınmasına, zenginleşmesine mani olarak yeniden bölgesel ve küresel aktör haline gelmesini engellemektir. Kalkınma hamlemizi, her alanda başlattığımız yatırım seferberliğini hiç aksatmadan yürüttük. Türkiye Yüzyılı'na giden yolun taşlarını da döşedik. 18. seçimimize, 18. imtihanımıza hazırlanıyoruz. Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü hızlandıracağız. İzmir'in tercihini gerçek belediyecilikten yana yapacağına yürekten inanıyorum" dedi.

'KİMYASAL MADDEYLE KÖRFEZ KOKUSUNU BASTIRIYORLAR'

İZMİR'İN sorunlarına da değinen Başkan Erdoğan, "Bu şehre aşkla hizmet edenler İzmirlidir. İzmir Körfezi'nin hali nedir ya? Kokudan geçebiliyor muyuz? Şu güzelim Körfezi kokutup sonra kimyasal maddeyle o kokuyu bastıranların bu şehre verebilecekleri hiçbir şey yoktur. İzmir'e efendi olmaya değil, bu şehrin ve insanlarının hizmetkarı olmaya talibiz" dedi.

SAYGILI: FETRET DEVRİNİ SONLANDIRACAĞIZ!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da programda bir konuşma yaptı. Saygılı, "Sözlerime Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin ifadeleriyle başlamak istiyorum. İnsan şehri inşa ederken, aslında taşın toprağın arasında kendisini inşa eder. Gönlünde her ne var ise şehir olarak görünür. Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk ile dolu olanın şehri Gülistan olur! Kararlıyız" diye konuştu. '

BOYNUMUZUN BORCU'

SAYGILI şöyle konuştu: "İnşallah hemşerilerimizin desteği ve teveccühü ile İzmir'imizi gerçek belediyecilikle buluşturarak Gülistan'a dönüştüreceğiz! Bu şehrin insanına etkin bir şekilde hizmet etmek ve sorunlarını çözmek boynumuzun borcudur. İzmir bizim memleketimiz. Çaresiz değil. Çaresi gönül belediyeciliğinde" dedi.

KASAPOĞLU: EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE VERECEĞİZ

PROGRAMDA konuşma yapan İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu da, "Bu güzel şehre hizmet için yola çıkıyoruz. İnşallah tıpkı bugünkü gibi el ele gönül gönüle vereceğiz ve 31 Mart gecesi eser, hizmet sancağımızı İzmir'in en yüksek yerinde birlikte dalgalandıracağız. O ana kadar durmadan, yorulmadan inançla, gayretle ve aşkla koşacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Zaferimiz kutlu olsun" dedi.

YENİ ASIR EKİBİ TAM KADRO SALONDAYDI

YENİ ASIR Gazetesi coşkulu aday tanıtım toplantısını tam kadro takip etti.

Salonun nabzını tutan haber ekibimiz tarihi anlara sizler için tanıklık etti.