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Haberler Gündem YKS başvuruları ne zaman başlıyor? YKS başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvuruları ne zaman başlıyor? YKS başvuru ücreti ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için öğrenciler araştırma yapmaya başladı. YKS başvuruları ne zaman, sınav ne zaman gerçekleşecek? YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS, TYT, AYT, YDT 2024 başvuruları ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM 2024 YKS sınav takvimi ve merak edilenler...

HABER MERKEZİ
YKS başvuruları ne zaman başlıyor? YKS başvuru ücreti ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularına çok az bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenci YKS başvuru ücreti ve tarihi ile ilgili kılavuzu bekliyor. YKS başvurusu ne zaman başlıyor? YKS başvuru kılavuzu 2024 yayınlandı mı? soruları da bu sebeple yanıt bekliyor. Üniversite sınavı başvuru tarihleri 2024 ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimi ile beraber belli oldu. Milyonlarca adayın katılım göstereceği YKS, TYT, AYT, YDT başvuruları önümüzdeki günlerde başlayacak. 2024 yılında gerçekleştirilecek YKS'de Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına katılım gösterecek adaylar, sınavlara sıkı bir çalışma düzeni içerisinde hazırlanıyor. Adaylar, 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşabiliyor. Peki, YKS, TYT, AYT, YDT 2024 başvuruları ne zaman yapılacak? İşte YKS 2024 başvuru tarihi!

YKS başvuruları ne zaman başlıyor? YKS başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM YKS BAŞVURUSU 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl haziran ayında gerçekleştirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) geçtiğimiz aylarda sınavların başvuru tarihleri ile ilgili bilgileri paylaştı. Buna göre YKS 2024 üniversite sınavı başvurusu 1 Şubat 2024'te başlayacak ve 26 Şuat 2024'te sona erecek. YKS geç başvuruları ise 5-7 Mart 2024 tarihlerinde alınacak. YKS'nin 1. Oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınavın sonuçları ise 17 Temmuz'da açıklanacak. İşte YKS oturumları ve sınav tarihleri...

YKS başvuruları ne zaman başlıyor? YKS başvuru ücreti ne kadar?

YKS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2024

YKS (TYT-AYT-YDT) başvuru tarihi: 1-26 Şubat 2024

YKS geç başvuru tarihi: 5-7 Mart 2024

YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 1. Oturum: 08.06.2024

YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) 2. Oturum: 09.06.2024

YKS Yabancı Dil Testi (YDT) 3. Oturum: 09.06.2024

YKS başvuruları ne zaman başlıyor? YKS başvuru ücreti ne kadar?

YKS BAŞVURU KILAVUZU 2024 YAYINLANDI MI?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun önümüzdek günlerde ÖSYM tarafından paylaşılması bekleniyor.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 BELLİ OLDU MU?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ücreti henüz açıklanmadı. 2023 yılında YKS'nin her oturumu için 115 TL ödenmişti. TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar toplamda 345 Lira başvuru ücreti ödüyordu. Bu yıl ücretlerin yüzde 50 ve üzerinde artması bekleniyor. YKS 2024 başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra netlik kazanacak.

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