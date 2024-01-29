YKS başvuruları ne zaman başlıyor? YKS başvuru ücreti ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularına çok az bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenci YKS başvuru ücreti ve tarihi ile ilgili kılavuzu bekliyor. YKS başvurusu ne zaman başlıyor? YKS başvuru kılavuzu 2024 yayınlandı mı? soruları da bu sebeple yanıt bekliyor. Üniversite sınavı başvuru tarihleri 2024 ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimi ile beraber belli oldu. Milyonlarca adayın katılım göstereceği YKS, TYT, AYT, YDT başvuruları önümüzdeki günlerde başlayacak. 2024 yılında gerçekleştirilecek YKS'de Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına katılım gösterecek adaylar, sınavlara sıkı bir çalışma düzeni içerisinde hazırlanıyor. Adaylar, 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşabiliyor. Peki, YKS, TYT, AYT, YDT 2024 başvuruları ne zaman yapılacak? İşte YKS 2024 başvuru tarihi!