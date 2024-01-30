Başkan Erdoğan: Tuğla tuğla ’Türkiye Yüzyılı Şehirleri’ni inşa edeceğiz

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, seçim beyannamesini açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sözlerime, AK Parti Genel Merkezimizin, toplantımızı gerçekleştirdiğimiz yeni konferans salonumuzun da içinde yer aldığı ek binasının hayırlı olmasını dileyerek başlıyorum. Genel Merkezimizin daha verimli ve etkin faaliyetler yürütmesine vesile olacağına inandığım bu binamızın partimize kazandırılmasında emeği geçenleri yürekten tebrik ediyorum.

"DEMOKRASİLERDE HER SEÇİM KRİTİK BİR EŞİKTİR"

Bugün burada, AK Partimizin 31 Mart 2024 mahalli idareler seçim beyannamesini milletimizin takdirine sunmak üzere bir aradayız. Demokrasilerde her seçim, vatandaşın ülkesini yöneten hükümetten veya şehirlerini yöneten yerel idarelerden hesap sorduğu, muhasebe ve murakabe vazifesini yerine getirdiği kritik eşiklerdir.

Gerçekten her seçim yeni bir tarihin, yeni bir dönemin, yeni bir sürecin başlangıç noktasıdır. Seçim, demokrasiyle yönetilen ülkelerde, halk adına ülkenin idaresi sorumluluğunu üstlenen iktidarın en önemli meşruiyet kaynağıdır. Şayet bir ülkede halk ister hükümet, ister şehir düzeyinde olsun, kendini yönetecek isimleri ve kadroları özgürce belirleyemiyorsa, orada demokrasiden söz edilemez. Geçmişte ülkemizde, "açık oy gizli sayım" yöntemiyle, demokrasiyle uyuşmayan seçimler elbette yapılmıştır. Ama bu seçimleri, ne milletimiz, ne de tarih, milli iradenin tecelli vesilesi olarak görmemiştir, kaydetmemiştir. Demokrat Parti'nin, rahmetli Başbakan Menderes'in liderliğinde hükümete geldiği 1950 tarihi, ülkemizde gerçek anlamda demokrasinin işlemeye başladığı tarihtir.

"CUMHURBAŞKANI VE MECLİS SEÇİMLERİ, ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTALARI ARASINDAKİ YERİNİ ALMIŞTIR"

Bugün 28'inci dönemiyle faaliyet gösteren Türkiye Büyük Millet Meclis'imizin 20 dönemi, çok partili hayata geçildikten sonra seçimlerle oluşmuştur. Daha önce ya darbe Anayasalarıyla işaret edilen ya da Meclis tarafından seçilen Cumhurbaşkanı, ilk defa 2014 yılında doğrudan halkın oyuyla belirlenmiştir. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtiği 2018 yılında ve 2023'ün Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimleri, ülke tarihimizin önemli dönüm noktaları arasındaki yerini almıştır.

Yerel seçimlerin de bu tabloya benzer bir seyir izlediğini görüyoruz. Çok partili hayata geçildikten sonra ilk defa 1950 yılında yapılan mahalli idareler seçimleri, bugüne kadar 15 defa tekrarlanmıştır. İnşallah, çok partili dönemin 16'ncı belediye başkanlığı seçimini, 31 Mart'ta, yine bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleştireceğiz. Yaşadığımız darbelere ve çeşitli yöntemlerle demokrasiyi askıya alma gayretlerine rağmen, milletimiz her badirenin ardından milli irade bayrağını yeniden yükseltmiştir.

"MİLLETİMİZİN EMANETİNİ YERE DÜŞÜRMEDİK"

AK Parti'nin iktidara gelmesi, 28 Şubat post-modern darbesinin ve sonrasında yaşanan istikrarsızlık döneminin ardından, işte böyle bir milli irade şahlanışı olarak vuku bulmuştur. Geride bıraktığımız 21 yıl boyunca; Vesayetin türlü baskılarına… Terör örgütlerinin saldırılarına… Enva-i çeşit darbe girişimlerine… Emperyalistlerin nice sinsi oyunlarına rağmen… Milletimizin emanetini yere düşürmedik, milli irade bayrağını hep yukarıda tuttuk. Bu mücadelenin son örneğini 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinde hep birlikte verdik. Allah'ın izniyle, 31 Mart'ta bu imtihandan bir kez daha alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyoruz. Türkiye Yüzyılının bu ilk seçiminde mesele sadece mümkün olan en çok belediye başkanlığını kazanmak değildir. Bununla birlikte 31 Mart'ta elde edeceğimiz netice, ülkemizi dünyada hak ettiği yere yükseltme hedefimize doğru yürüyüşümüzde bize güç verecektir, kuvvet verecektir, destek verecektir.

"VATAN TOPRAKLARININ HER KARIŞINI ESER VE HİZMETLE BULUŞTURDUK"

Büyük hayallere kavuşmak için iyi hazırlıklar yapmak, samimiyetle ve azimle çok çalışmak gerekir. Biz, ülkeye ve millete hizmet yolculuğumuza 30 yıl önce belediyelerde başlamış bir kadroyuz, böyle bir hareketiz. "Halka hizmet Hakka hizmettir" düsturuyla önce şehirlerimizdeki başarılarımızla milletimizin gönlüne girdik. İktidara geldikten sonra da aynı hissiyatla vatan topraklarının her karışını yatırımla, eserle, hizmetle buluşturduk. Ülkenin sadece altyapı eksiklerini gidermekle, asırlık ihmallerini telafi etmekle kalmadık. Önce 2023 hedeflerimizle, ardından Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkenin geleceğini inşa ettik.

Seçim beyannamemizin başlığını Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik olarak belirledik. Beyannamemiz 8 ana başlıktan oluşuyor.

1. AK Parti Yerel Yönetim Vizyonu

2. Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

3. Dirençli Şehirler

4. Türkiye Yüzyılı'nda Şehir ve Çevre

5. Toplumsal Refah Öncelikli Şehir Ekonomileri

6. Huzurlu ve toplumsal yapı için Duyarlı Sosyal Belediyecilik

7. Kültür Üreten Şehirler

8. Hizmet ve Eser Belediyeciliği

Seçim kampanyamızın merkezine gerçek belediyecilik sözümüzü yerleştirdik. Amacımız şehirlerimizi ve oralarda yaşayan insanlarımızı şov belediyeciliğinden kurtarmaktır. ser ortaya koyamamanın, halka hizmet getirememenin bahanesi olamaz. Birilerinin 'engellendik' edebiyatı yapmalarına bakmayın, bunlar safsatadan ibarettir Bu engellendik diyenler, AK Parti belediyelerinden daha fazla para aldılar, almaya devam ediyorlar. Her belediye kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmaktadır. Bunların tek derdi kendi beceriksizlerini örtmektir.

Bakanlıklarımız ve kurumlarımız, şehirlerimizle ilgili projelerini hayata geçirirken, sandıktan çıkan sonuçlara bakmıyor. Dün İstanbul'da açılışını yaptığımız Metro hattı bu anlayışın en somut örneğidir. İzmir'de açtığımız şehir hastanesi bir başka örnektir.

Bakanlıklarımız ve kurumlarımız, şehirlerimizle ilgili projelerini hayata geçirirken, sandıktan çıkan sonuçlara bakmıyor. Dün İstanbul'da açılışını yaptığımız Metro hattı bu anlayışın en somut örneğidir. İzmir'de açtığımız şehir hastanesi bir başka örnektir.

31 Mart'ta bu gölgeler şehirlerimizin üzerinden çekilecek, insanlarımız gerçek belediyeciliğe kavuşacaktır. Kendi belediye başkanlarımızdan isteğimiz milletten aldıkları güçle gece gündüz çalışmalarıdır. Biz hiçbir zaman vatandaşımızı aldatmaya kalkmadık. Seçim döneminde verdiğimiz her sözün takipçisi olduk.

Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olan her şeyin başımızın üzerinde yeri vardır. Türkiye Yüzyılı Şehirleri için gerçek belediyecilik programını da tüm milletimize armağan ediyoruz.

AK Parti olarak, demokrasinin ve kalkınmanın yerelden başladığına inanıyoruz. İnsan öncelikli, hizmet odaklı anlayışla milletimizi hayalleriyle buluşturduk. Eser ve hizmet siyasetimizin standartlarını sürekli yükselttik. Altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı şehirlerimize kazandırdık. Şehirlerin tarihi mirasını muhafaza ederek, geleneği geleceğe taşımaya önem verdik. Gönül belediyeciliği ile mahalli idarelerde yeni bir hizmet standardı oluşturduk.ç Değer üreten projelerle, kültür belediyeciğinde yeni bir değer ortaya koyduk.

Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik ismi ile hazırlanan ve 8 ana başlıktan oluşan beyanname 31 Mart seçimleri için dönüm noktası olacak. Bugünden itibaren belediye başkan adayları sahada projelerini yarıştıracak.

AK Parti seçmenin karşısına "gerçek belediyecilik" sloganı ile çıkacak. Başta muhalefetin yönetiminde olan şehirlerin kayıp yıllarının telafi edilmesi için şehirleri yeniden ayağa kaldıracak, kalkındıracak vaatler sunulacak. Meydanlarda ve ekranlarda hakiki manada projelerin yarışacağı süreç bugün itibariyle başlamış olacak.

ANA OMURGA DİRENÇLİ ŞEHİRLER

Beyannamenin en önemli başlığını dirençli şehirler oluşturuyor. Başta olası İstanbul depremi gerçekleşmeden İstanbul'un kentsel dönüşümü ile Türkiye'nin dört bir yanındaki riskli yapıların dönüştürülmesi vurgulanacak. Fiziksel, ekonomik, toplumsal, çevresel ve kurumsal olarak ele alınacak. Sağlıklı, yaşanabilir, doğayla uyumlu; akıllı , sürdürülebilir , iklim dostu kentler inşa edilecek. Kentsel Risk Kalkanı Modeli hayata geçirilecek. Şehir yaşamını tehdit eden afet ve riskler engellenecek. Kentsel dönüşüm seferberliği başlatılacak.