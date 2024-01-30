Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Şartlar neler?

TARIM İŞÇİSİ ALIMI DA YAPILACAK!

5 bin 500 kadrolu işçinin yanında istihdam edilecek alanlardan biri tarım işçileri olacak. İŞKUR üzerinden kura usulü ile belirlenecek.

Toplam 7 bin 158 personel alımına ilişkin başvuru şartları ve aranılacak nitelikler ile diğer bilgiler Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru yöntemi henüz belli olmadı. Ancak daha önceki ilanlar başvuru işlemleri, "Kariyer Kapısı Platformu" üzerinden elektronik ortamda yapılıyor. Adayların herhangi bir kuruma giderek bizzat belge ibraz etmesi veya posta mail yoluyla başvuru yapması kabul edilmiyor.