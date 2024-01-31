“Montrö’yü harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz”

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Sofya'da bir basın toplantısında konuştu. Karadeniz'de Rusya-Ukrayna savaşı ile tırmanan gerilime dikkati çeken Fidan, "Bizler Montrö Sözleşmesi'ni harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz. Montrö Sözleşmesinin uygulayıcısı olarak Karadeniz'de sükunetin muhafazası temel önceliklerimiz arasındadır" dedi. Bulgaristan'la ekonomik ilişkilerin olumlu yöndeki seyrinden memnun olduğunu dile getiren Fidan, "İkili ticaret hacmimiz 7 milyar doları aştı. En kısa sürede 10 milyar dolar hedefini Sayın Bakan'la beraber çalışarak yakalamayı hedefliyoruz" diye konuştu.