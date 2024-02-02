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2023’te 420 organize suç çetesi çökertildi

HABER MERKEZİ
2023’te 420 organize suç çetesi çökertildi
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılında organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen "Kafes" Operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 11'i uluslararası, 14'ü ulusal, 56'sı bölgesel ve 339'u yerel olmak üzere toplam 420 organize suç çetesinin çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya ülkeyi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlı olduklarını vurgulayarak, "Dağdaki eşkıyanın inlerine girdiğimiz gibi şehir eşkıyalarının tepesine biniyoruz, bineceğiz" dedi.
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