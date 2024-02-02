Başkan Erdoğan Bursa’da konuştu: Bizde yarı zamanlı belediyecilik olmaz

Başkan Erdoğan, Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluşma Programı'nda yaptığı konuşmada, Bursa'nın kıymetli kanaat önderleriyle, gönüllü kuruluşların değerli temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirerek, bir araya gelmelerine, hasret gidermelerine, hasbihal etmelerine vesile olanlara teşekkür etti.

Toplantının şehir, ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, davete icabet ederek toplantıyı teşrif edenlere teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, il ziyaretlerinde halkın ve iş dünyasının nabzını tutmaya büyük önem verdiklerine işaret ederek, bu vesileyle sadece muhabbetlerini yenilemediklerini, aynı zamanda şehrin sorunları, sıkıntıları ve talepleri konusunda ilk elden bilgiler aldıklarını söyledi.

İstişareyi siyaset tarzının merkezine yerleştirmiş bir kadro olarak, bugüne kadar toplumun farklı kesimleriyle yakın diyalog içinde olmaya özen gösterdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş dünyamızdan ticaret erbabımıza, gönüllü teşekküllerimizden çeşitli vakıf ve derneklere kadar hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun milletimizle ruberu iletişim kurmanın çabasındayız. Bilhassa seçim dönemlerini halkımızla gönül köprülerimizi güçlendirme vasıtası haline dönüştürmeyi arzu ediyoruz. Sokağa, çarşıya, pazara tüm dikkatimizle kulak veriyoruz. Bu amaçla sanayicilerimizle diyaloğumuzu daha da arttıracağız. Gençlerimizle daha sık bir araya geleceğiz. Hanım kardeşlerimizi daha sık dinleyeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletle birlikte olmaya verdikleri öneme işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milletin gündemiyle siyasetin ve hükümetin gündemini birbirine raptederek ülkemize hizmet mücadelemizi sürdüreceğiz. 21 yılı iktidarda olmak üzere aziz milletimize hizmette geçen 40 yıllık siyasi hayatımızın en önemli prensibi işte budur. Biz milletimiz için varız, milletimizle birlikte varız. Milletimizin olmadığı hiçbir yerde biz de olmayız. Milletimizin sevinci nasıl bizim mutluluk kaynağımızsa, derdi ve tasası da bizim en öncelikli meselemizdir. Vatandaşımızın her problemine çözüm üretmeyi, imkanlar dahilinde taleplerini karşılamayı boynumuzun borcu görüyoruz. Bursa'nın da beklentilerine cevap verecek, sorunlarını giderecek, eksiklerini tamamlayacak, şehrimizin önünde yeni bir ufuk ve vizyon çizecek olan yine bizleriz. İnşallah bunu da son 21 yıldır olduğu gibi yine birlikte gerçekleştireceğiz."

"TOGG, HAZIMSIZLARI RAHATSIZ ETMEYE DEVAM EDİYOR"

Bursa'ya son olarak 14-28 Mayıs seçimlerinden önce 24 Nisan'da geldiklerini, Togg Siro Batarya Fabrikası'nın temel atma törenini yaptıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece tek kalemde toplam tutarı 30 milyar lirayı aşan stratejik bir yatırımı şehre ve Gemlik'e kazandıracak olmanın gururunu birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'nin otomobili ve ilk milli elektrikli araç markası Togg'a kulp takanlar, bu yatırımımızdan da rahatsızlıklarını dile getirmişlerdi. Muhalefet yapmayı hizmete, esere ve yatırıma düşmanlık olarak gören bu kifayetsiz muhterisleri kendi sığ dünyalarında baş başa bırakıyoruz. 'Fabrikası yok.' dedikleri, 'Araçlar İtalya'dan geliyor.' iftirası attıkları, 'Bunlar elektrikli araç üretemezler, üretseler bile satamazlar.' iddiasında bulundukları, aracın üretim hattının Bursa'da olmasını dahi eleştirdikleri yani daha proje aşamasından itibaren tıpkı Devrim otomobiline yaptıkları gibi bir bahane bulup diri diri mezara gömmek istedikleri Togg, Allah'a hamdolsun giderek artan üretim kapasitesiyle rakiplerini kıskandırmaya, hazımsızları rahatsız etmeye devam ediyor. Batarya fabrikamızın da şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."