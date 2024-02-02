Eski ve yeni ehliyet sahipleri için kritik uyarı! Son tarih belli oldu

2024 yılı itibariyle cipli ehliyet sistemine geçildi. Eski tip ehliyete sahip sürücülerin ehliyetlerini güncellemesi zorunlu tutulurken son güncelleme tarihi merak konusu oldu. 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan ehliyetlerin değiştirilme süreci devam ederken İçişleri Bakanlığı eski tip ehliyetlerle ilgili önemli bir duyuru yaptı.

EHLİYET SAHİPLERİ DİKKAT! İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada eski tip ehliyetlerin son değiştirilme tarihin 31 Aralık 2024 olduğu belirtilerek şu ifadeleri kullanıldı:

"Kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi bulunmamakla beraber ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sağlık raporu alıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerimizden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyet, verilen adrese kargolanıyor. Yenilenmiş ehliyetlerin süresi de 10 yıl olarak belirlendi. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olacak."

2 YIL DAHA UZATILMIŞTI

Daha öncesinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, geçen yıl ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını duyurmuştu. 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı açıklanmıştı.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

-Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücret: 13+2 TL'dir.

-Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: 990 + 230 TL'dir. Toplamda 1220 TL'ye denk gelmektedir.

-01/01/2016 tarihinden sonra yeni tip ehliyet almamış kişiler ehliyet yenileme, kayıp, zayi, çalıntı durumlarında 15 TL yenileme ücreti öderler.

-Yeni tip ehliyetler 01/01/2016 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlanmıştır. Bu tarihten sonra ehliyet alanların ehliyeti yeni tip ehliyettir. Yeni tip ehliyet alanlar daha sonra ehliyet yenileme, kayıp, zayi ve çalıntı durumlarında 1220 TL Harç+Değerli Kağıt ve Vakıf Payını öderler.