Alev Alatlı’ya veda! Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, yazar ve eğitimci bilge kadın Alev Alatlı, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede dün 79 yaşında hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİNE BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILDI

Başkan Erdoğan Alev Alatlı'nın cenaze töreninde açıklamalarda bulundu:

Gerçekten şu anda Hak'ka, ablaların ablasını uğurluyoruz. Muhabbetinde hep şunu söylerdi, anneceğim, ablacığım... Hep böyle bir güzelliği vardı. Hem cumhurbaşkanlığı ödüllerimizden birini alan bir ablamızdı, o güzelliklere sahip bir abla, bir anneydi. Rabbim mekanını cennet eylesin. Toprak anamız ebediyete uğurlanıyor. O gerçekten toprak ana olmayı bizlere de ifade ederdi.

ÇOK SAYIDA ESERE İMZA ATTI

Bir süredir rahatsız olan Alev Alatlı, "Yaseminler Tüter mi, Hâlâ?", "İşkenceci", "O.K Musti Türkiye Tamamdır", "Schrödinger'in Kedisi"nin de aralarında olduğu çok sayıda esere imza attı.

FİLİSTİN DAVASININ SESİ OLDU

Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986'da Tunus'ta sürgünde bulunan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası"yla onurlandırılmıştı.